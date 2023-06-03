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    • 03.06.2023 23:17
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    • 03.06.2023 23:20
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    Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu'dan görevi devralacak! İçişleri Bakanlığı'dan 'devir teslim' açıklaması

    Yemin ederek yeni dönemine başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya atandı. Yerlikaya, saat 12.00'de Bakanlığın makam katında Süleyman Soylu'dan görevi devralacak.

    takvim.com.tr
    İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim! Açıklama geldi

    Türkiye 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullandı. 8'li koalisyon ve türevleri ise büyük hüsrana uğradı.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Erdoğan, mazbatasını TBMM'nin geçici başkanı Devlet Bahçeli'nin elinden aldı. Yeni dönemine başlayan Başkan Erdoğan, Gazi Meclis'te dakikalarca ayakta alkışlandı.


    Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet ve hükümet başkanlarını ağırladı.

    "85 milyonu bağrımıza basacağız" mesajı veren Erdoğan, kabineye ilişkin çarpıcı bir mesaj vererek "Salı günü ilk toplantıyı yapacağız" dedi.



    KABİNENİN YENİ ÜYELERİ AÇIKLANDI
    Daha sonrasında Çankaya Köşkü'ne geçen Başkan Erdoğan, burada kabinenin yeni üyelerini açıkladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam ederken Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde şu isimler yer aldı;

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

    Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Gökbaş

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki



        Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

        Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak

        Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

        İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

        Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

        Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

        Milli Savuma Bakanı: Yaşar Güler

        Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Kacır

        Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

        Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu



        İSTANBUL'DAN İÇİŞLERİ'NE...
        Kabinenin yeni bakanlarından biri de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu. Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı olarak görev yapacak.

        DEVİR TESLİM SAAT 12.00'DE
        İçişleri Bakanlığı'nda bugün saat 12.00'de yapılacak olan devir teslim töreninde, Süleyman Soylu görevi Ali Yerlikaya'ya devredecek.

        Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanımız olarak tensip ettiği Sayın Ali Yerlikaya ile önceki Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun devir teslim töreni bakanlığımız makam katında saat 12:00'de gerçekleştirilecektir, kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yapıldı.

        Gelin yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı yakından tanıyalım;

        KAYMAKAM OLARAK GÖREVE BAŞLADI
        11 Ekim 1968 tarihinde Konya'da doğan Ali Yerlikaya ilk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. Yerlikaya, 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

        BİRÇOK İLDE VALİLİK YAPTI
        29 Mayıs 2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09 Şubat 2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atanan Ali Yerlikaya, 13 Aralık 2007 - 17 Mayıs 2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23 Mayıs 2010 - 9 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17 Ağustos 2012 - 3 Mart 2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 5 Mart 2015 - 3 Aralık 2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. Yerlikaya, 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanmıştı.

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı olarak görev yapacak olan Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.
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