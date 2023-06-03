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    • 04.06.2023 08:52
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    Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinin şifreleri! Cevdet Yılmaz, Hakan Fidan, Mehmet Şimşek... "Kül yutmaz, dişe diş mücadele eder"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olurken, Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek atandı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabineyi A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Emin Pazarcı değerlendirdi. "Mehmet Şimşek ekonomiye ciddi bir ağırlık verecek" diyen Pazarcı, "Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması Çavuşoğlu'nun başarılı yönetiminin devam edeceğini gösteriyor. Hakan Fidan sonuna kadar kararlı biridir. Dişe diş mücadele edecektir. Kolay kolay kül yutmayacak bir kişi aynı zamanda" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabinesinin şifreleri!

    Türkiye 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullandı. 8'li koalisyon ve türevleri ise büyük hüsrana uğradı.



    Yemin ederek göreve başlayan Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesini açıkladı.




    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam ederken kabinede şu isimler yer aldı;

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

    Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Gökbaş

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki



    Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

    Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak

    Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

    İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

    Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

    Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

    Milli Savuma Bakanı: Yaşar Güler

    Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Kacır

    Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

    Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu



        YENİ KABİNENİN ŞİFRELERİ
        Öte yandan Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabineyi A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Emin Pazarcı değerlendirdi.

        İşte Pazarcı'nın açıklamalarında öne çıkanlar:

        2 BAKAN İÇİN DEVAM KARARI
        Ekonomiye ağırlık verilecek. Mehmet Ersoy ve Fahrettin Koca'nın bakan olarak kalacakları belliydi. Bu isimlerin kalmaları gerektiği konusunda Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu bir irade vardı. Erdoğan bu konuda ortaya tavrını koydu.

        EKONOMİYE CİDDİ AĞIRLIK VERİLECEK
        Mehmet Şimşek ekonomiye ciddi bir ağırlık verecek. Mehmet Şimşek ismi aylar önce muhalefet tarafından nasıl bilgi kirliliği yapmıştı hatırlayın. Biz nelerle uğraşıyoruz ya?



        ARTIK BİR TAKIM ÇEVRELER BAZI ŞEYLERİ KİRLETEMEYECEK
        Cevdet Yılmaz isminde de etnik kimliği konusunda da bir mesaj var. Artık bir takım çevreler bazı şeyleri kirletemeyecek. Özhaseki'yi bekliyordum.

        Ali Yerlikaya ismi de çok geçiyordu. Osman Aşkın Bak'ı da sporla ilişkisini biliyoruz. Mehmet Şimşek Batman doğumlu, Cevdet Yılmaz da Bingöl doğumlu. Bu çok çok önemli bir mesaj.

        KABİNE İÇİNDE ÇOK MESAJLAR VAR
        Kabine içinde çok mesajlar var. Bir mücadelenin devam mesajı da var. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması Çavuşoğlu'nun başarılı yönetiminin devam edeceğini gösteriyor. Hakan Fidan sonuna kadar kararlı biridir. Dişe diş mücadele edecektir. Kolay kolay kül yutmayacak bir kişi aynı zamanda.
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        Haberler Güncel Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinin şifreleri! Cevdet Yılmaz, Hakan Fidan, Mehmet Şimşek... "Kül yutmaz, dişe diş mücadele eder"
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