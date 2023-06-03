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    • 04.06.2023 01:02
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    MİT'ten Hariciye'ye... Dışişleri Bakanlığı'nda Hakan Fidan dönemi: 2010'da İsrail 2012'de FETÖ hedef aldı, Başkan Erdoğan'ın sır küpü...

    Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın kilit aktörlerini açıkladı. Kabinenin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünya liderlerini ağırladığı törende tüm dikkatleri üzerine toplayan Fidan'ı Libya Başbakanı Dibeybe ve Barzani'nin tebrik etmesi dikkatlerden kaçmadı. Geride bıraktığımız dönemde MİT Başkanı olarak görev yapan Hakan Fidan, Türkiye'nin yakın geçmişindeki kritik dönemeçlere en yakından şahitlik eden bir isim. 2010'da İsrail basını Mossad'ın Hakan Fidan'dan rahatsız olduğunu yazmış, dönemin İsrail Savunma Bakanı da Fidan'ı hedef göstermişti. FETÖ de 7 Şubat 2012'de MİT kumpasıyla Hakan Fidan'ı tutuklamak istemişti. Takvim.com.tr Başkan Erdoğan'ın "Sır küpüm, devletin sır küpü" dediği Fidan'la ilgili detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

    28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede, Dışişleri Bakanı olan Fidan, 1968'de Ankara Hamamönü'nde doğdu.

    Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun olan Fidan, akademik tahsilinin büyük kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) görevi esnasında yaptı.



    Fidan, yurt dışı NATO görevi esnasında Maryland Üniversitesi, University of College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisans dereceleri; ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.

    TSK'daki hizmetini müteakip akademik hayata yoğunlaşan Fidan, Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi.

    Fidan, devlet kademelerinde dış politika ve güvenlik alanlarında kritik görevlerde bulundu.

    TİKA, Başbakanlık dış politika ve güvenlik konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakan Özel Temsilciliği, MİT Müsteşar Yardımcılığı, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilciliği görevlerinde bulunan Fidan, 27 Mayıs 2010'dan bu yana geçen 13 yıllık zaman diliminde MİT Başkanlığı görevini yürüttü.

    Fidan, evli ve üç çocuk babası.




    DİBEYBE VE BARZANİ SATILARAK TEBRİK ETTİ
    Öte yandan Hakan Fidan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderlerini ağırladığı törende tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Törende Libya Başbakanı Dibeybe, Hakan Fidan'a sarılarak tebrik etti. Bu durum Türkiye'nin Libya'daki varlığı ve gönül coğrafyasıyla yürütülen kardeşlik dayanışmanın yansıması olarak kayıtlara geçti.



    IKBY Başbakanı Barzani de Fidan'ı tebrik eden isimler arasında yerini aldı.



        Gelin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sır küpüm, devletin sır küpü" dediği Hakan Fidan'la ilgili detaylara yakından göz atalım;

        Fidan, FETÖ'nün seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne yıkmaya yönelik ilk teşebbüslerinden biri olan MİT kumpasında FETÖ'cüler tarafından hedef alınmış bir isim.

        2010'da Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunan Hakan Fidan, o yılın Ocak - Şubat aylarında yapılan Oslo görüşmelerine katılmıştı.

        Fidan, 10 Nisan 2010'da ABD'de gerçekleştirilen İran nükleer görüşmelerinde Türkiye'yi temsil etmişti. Gelişmeye mütakip 16 Nisan 2010'da MİT Müsteşar Yardımcılığı pozisyonuna getirilen Fidan, 24 Mayıs 2010'da MİT Müsteşarı oldu.



        Erdoğan'ın 'sır küpü' Fidan'ı o dönem İsrail basını ve İsrail Savunma Bakanı da hedef gösterdi...

        2010 haziranında Haaretz gazetesinde, "Mossad'ın Hakan Fidan'ın atanmasından rahatsız olduğu" yönünde haberler çıktı. 1 Ağustos 2010'da da İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Hakan Fidan'ı İran konu başlığı üzerinden hedef aldı.



        7 Şubat 2012'de FETÖ'cü savcılar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile istihbarat çalışanları Yaşar Hakan Yıldırım ve Hüseyin Emre Kuzuoğlu'nun ifadesini almak istedi.

        Gelişme üzerine dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Erdoğan, Fidan'a "Kesinlikle ifadeye gitme, yardımcılarını da gönderme. Polis seni almak isterse, güvenlikçileri talimat ver polisi içeri sokmasın" talimatı verdi.



            Başkan Erdoğan, FETÖ'nün MİT kumpasına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

            "EĞER TUTUKLANSAYDI ARKASINDAN HEDEFİN KİM OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYORDUM"
            Türkiye 2011 seçimlerinin ardından bir anda kendimizi yoğun bir saldırı dalgası içinde bulduk. MİT müsteşarını ifadeye çağrıldı. Eğer MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum ama kendisine söyledim, kendisine 'Kesinlikle gitmeyeceksin' dedim. 'Yardımcılarını da göndermeyeceksin' dedim. 'Eğer polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar.' dedim.

            FETÖ yargısı bu ülkenin evlatlarını birbirine vurduruyordu. Ülkemizin en büyük tehditlerinden biri altında olduğunu gördüğümüz için eyvallah etmedik, mücadelemizi verdik. Milletimiz bu olanları gördü ve oyunu bozdu.
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            Haberler Güncel MİT'ten Hariciye'ye... Dışişleri Bakanlığı'nda Hakan Fidan dönemi: 2010'da İsrail 2012'de FETÖ hedef aldı, Başkan Erdoğan'ın sır küpü...
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