Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.
28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede, Dışişleri Bakanı olan Fidan, 1968'de Ankara Hamamönü'nde doğdu.
Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun olan Fidan, akademik tahsilinin büyük kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) görevi esnasında yaptı.
Fidan, yurt dışı NATO görevi esnasında Maryland Üniversitesi, University of College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisans dereceleri; ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.
TSK'daki hizmetini müteakip akademik hayata yoğunlaşan Fidan, Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi.
Fidan, devlet kademelerinde dış politika ve güvenlik alanlarında kritik görevlerde bulundu.
TİKA, Başbakanlık dış politika ve güvenlik konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakan Özel Temsilciliği, MİT Müsteşar Yardımcılığı, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilciliği görevlerinde bulunan Fidan, 27 Mayıs 2010'dan bu yana geçen 13 yıllık zaman diliminde MİT Başkanlığı görevini yürüttü.
Fidan, evli ve üç çocuk babası.
DİBEYBE VE BARZANİ SATILARAK TEBRİK ETTİ
Öte yandan Hakan Fidan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderlerini ağırladığı törende tüm dikkatleri üzerine topladı.
Törende Libya Başbakanı Dibeybe, Hakan Fidan'a sarılarak tebrik etti. Bu durum Türkiye'nin Libya'daki varlığı ve gönül coğrafyasıyla yürütülen kardeşlik dayanışmanın yansıması olarak kayıtlara geçti.
IKBY Başbakanı Barzani de Fidan'ı tebrik eden isimler arasında yerini aldı.