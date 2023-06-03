



Başkan Erdoğan, FETÖ'nün MİT kumpasına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;



"EĞER TUTUKLANSAYDI ARKASINDAN HEDEFİN KİM OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYORDUM"

Türkiye 2011 seçimlerinin ardından bir anda kendimizi yoğun bir saldırı dalgası içinde bulduk. MİT müsteşarını ifadeye çağrıldı. Eğer MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum ama kendisine söyledim, kendisine 'Kesinlikle gitmeyeceksin' dedim. 'Yardımcılarını da göndermeyeceksin' dedim. 'Eğer polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar.' dedim.



FETÖ yargısı bu ülkenin evlatlarını birbirine vurduruyordu. Ülkemizin en büyük tehditlerinden biri altında olduğunu gördüğümüz için eyvallah etmedik, mücadelemizi verdik. Milletimiz bu olanları gördü ve oyunu bozdu.



