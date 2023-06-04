CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üst geçit tepkisi: "Yapamıyorsa bıraksın biz yapalım"





Bölgede esnaflık yapan Osman Görgülü, "1. aydan bu yana hemen hemen bu köprü bu kadar mı zor bir insan istese yemin ederim 1 haftada yapar yapmıyorlarsa bıraksınlar bu esnaflara bu mahalle biz kendi aramızda yaparız ya. Bu işi beceremiyorlarsa biz kendi yaparız belediye veya herhangi bir şirkete gerek yok. Anamız ağladı 5 personelime 3 aydır ben cebimden yevmiyelerini veriyorum. Benim bu zararımı kim karşılayacak İmamoğlu'mu karşılayacak. Ayıptır bu işi yapıyorlarsa yapsınlar yapamıyorlarsa bıraksınlar ki yapanlar gelsin yapsın. Onca esnafın hakkını kim ödeyecek kardeşim ya. Burası normal bir cadde idi caddeyi öldürdüler ara sokak gibi oldu. Vallahi bıraksınlar biz esnaflar kendi aramızda toplar babamızın hayrına yaparız. Kepengi vurup gideceğiz az kaldı" dedi.



Bir başka esnaf Mehmet Emin Sucu ise "Yaklaşık 3 ay oldu bu üst geçidin bitmesi lazımdı 3 ay süre verdiler halen birşey yok. Yani yapmıyorlarsa söylesinler biz kendimiz halk olarak aramızda yaparız. Geçen gün belediye başkanımız geldi buraya oda söyledi eğer yapmıyorlarsa söylesin biz yapalım. Esnaf olarak kan ağlıyoruz" dedi.

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