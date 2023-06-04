CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üst geçit tepkisi: "Yapamıyorsa bıraksın biz yapalım"

İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonunun çarptığı üst geçit zarar görmüş, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu kapatılarak yapılan detaylı incelemenin ardından üst geçidin yıkılarak yenilenmesine karar verilmişti.
İMAMOĞLU'NA TEPKİ: "YAPAMIYORSA BIRAKSIN BİZ YAPALIM" | VİDEO İZLE
CHP'Lİ İBB 90 GÜN İÇİNDE A
Bu süre içerisinde CHP'li İBB yönetimi tarafından ise mağduriyetin giderilmesi için ücretsiz ring seferleri konulmuş konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Tonguç Çoban, yıkım çalışmasının başlatılarak yeni üst geçidin 90 gün süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağı duyurulmuştu.
Ancak aradan geçen yaklaşık 3 ay süreye rağmen çalışmaların büyük oranda aksadığı ve bu süre içerisinde gelinen noktada köprünün yalnızca ayaklarının yerine konulduğu görülürken bölge esnafı ve vatandaşlar "İBB başkanı Ekrem İmamoğlu yapmayacaksa biz kendi aramızda para toplayıp yapalım" diyerek duruma tepki gösterdi.