Son dakika: AK Parti'nin A Takımı belli oldu: Abdullah Güler Grup Başkanı seçildi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AK Parti Meclis Grup Yönetimi'nde yer alacak isimler belirlendi.

AK Parti'nin A takımı belli oldu. Buna göre; AK Parti TBMM Grup Başkanlığına Abdullah Güler, Grup Başkanvekilliklerine ise; Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

ABDULLAH GÜLER KİMDİR?

28 Mart 1969'da Sivas'ta doğdu. Baba adı Ahmet Ali, anne adı Fatma'dır. Hukuk Müşaviri, Avukat. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İstanbul'da uzun yıllar serbest avukat olarak çalıştıktan sonra, TOKİ Başkan Danışmanı ve Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2003-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yaptı. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Güler orta derecede İngilizce bilmektedir.

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

Özlem Zengin, 1969 yılında Tokat'ta doğmuştur. Baba adı Salih, anne adı Nimet'tir.

Avukat olan Özlem Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 28. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev aldı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.