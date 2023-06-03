Külliye'de tarihi anlar! Başkan Erdoğan liderlerle tek tek tokalaştı: Paşinyan, Aliyev'in arkasına oturtuldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni kapsamında devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası teşkilatların başkanlarını ağırladı. Tarihi törende Erdoğan liderlerle tek tek tokalaştı. Öte yandan salonda Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in arkasına oturtulması dikkatlerden kaçmadı. Takvim.com.tr tarihi törenden detayları sizler için derledi.
Türkiye 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullandı. 8'li koalisyon ve türevleri ise büyük hüsrana uğradı.
Erdoğan, daha sonra Anıtkabir'e geçti. Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönüşte Atlı Tören Birliği tarafından karşılandı.
101 PARE TOP ATIŞI YAPILDI
Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101 pare top atışı gerçekleştirildi.
Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu.
LİDERLERİ AĞIRLADI
Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçen Başkan Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası teşkilatların başkanlarını ağırladı.