Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan'ın 'yemin'i! Rusya'da "Batı seçimleri etkilemeye çalıştı, Ankara ve Moskova kucaklaştı" haberleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni dünya basınında genişçe yer buldu. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki birçok ülkenin medyası yemin törenini 'son dakika gelişmesi' olarak okurlarına duyurdu. Öte yandan Rus medyasında Erdoğan'ın yemin törenine ilişkin çarpıcı bir haber yer aldı. Komsomolskaya Pravda isimli mecra "Erdoğan'ın yemin töreni: Batı, Türkiye'deki seçimleri etkilemeye çalışarak Moskova ve Ankara'yı kucaklaşmaya itti" başlığını kullandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
03.06.2023 21:28 - Son Güncelleme: 03.06.2023 21:35
Türkiye 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullandı. 8'li koalisyon ve türevleri ise büyük hüsrana uğradı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Erdoğan, mazbatasını TBMM'nin geçici başkanı Devlet Bahçeli'nin elinden aldı. Yeni dönemine başlayan Başkan Erdoğan, Gazi Meclis'te dakikalarca ayakta alkışlandı.
DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE: "SON DAKİKA" OLARAK DUYURDULAR
Dünya basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenini son dakika gelişmesi olarak verdi.