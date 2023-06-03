Vav TV İzle
Haberler Dünya Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan'ın 'yemin'i! Rusya'da "Batı seçimleri etkilemeye çalıştı, Ankara ve Moskova kucaklaştı" haberleri

Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan'ın 'yemin'i! Rusya'da "Batı seçimleri etkilemeye çalıştı, Ankara ve Moskova kucaklaştı" haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni dünya basınında genişçe yer buldu. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki birçok ülkenin medyası yemin törenini 'son dakika gelişmesi' olarak okurlarına duyurdu. Öte yandan Rus medyasında Erdoğan'ın yemin törenine ilişkin çarpıcı bir haber yer aldı. Komsomolskaya Pravda isimli mecra "Erdoğan'ın yemin töreni: Batı, Türkiye'deki seçimleri etkilemeye çalışarak Moskova ve Ankara'yı kucaklaşmaya itti" başlığını kullandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

03.06.2023 21:28 - Son Güncelleme: 03.06.2023 21:35
Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan’ın ’yemin’i! Rusya’da Batı seçimleri etkilemeye çalıştı, Ankara ve Moskova kucaklaştı haberleri

Türkiye 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullandı. 8'li koalisyon ve türevleri ise büyük hüsrana uğradı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan’ın ’yemin’i! Rusya’da Batı seçimleri etkilemeye çalıştı, Ankara ve Moskova kucaklaştı haberleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Erdoğan, mazbatasını TBMM'nin geçici başkanı Devlet Bahçeli'nin elinden aldı. Yeni dönemine başlayan Başkan Erdoğan, Gazi Meclis'te dakikalarca ayakta alkışlandı.

Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan’ın ’yemin’i! Rusya’da Batı seçimleri etkilemeye çalıştı, Ankara ve Moskova kucaklaştı haberleri

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE: "SON DAKİKA" OLARAK DUYURDULAR
Dünya basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenini son dakika gelişmesi olarak verdi.

Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan’ın ’yemin’i! Rusya’da Batı seçimleri etkilemeye çalıştı, Ankara ve Moskova kucaklaştı haberleri

Haberlerde, Erdoğan'ın 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni yüzde 52,2 oy oranıyla kazandığına işaret edildi, Anıtkabir'e çıkışı canlı yayınlandı.

Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan’ın ’yemin’i! Rusya’da Batı seçimleri etkilemeye çalıştı, Ankara ve Moskova kucaklaştı haberleri

İngiliz Sky News televizyonun yerel saatle 13.00'te yaptığı yayında, Erdoğan'ın yemin töreninden canlı görüntüler yer buldu.

SON DAKİKA