Vatandaşlardan 90 günde bir üst geçidi bitiremeyen İBB’ye tepki: Defne Devlet Hastanesi 60 günde bitti





Engellilerin mağdur olduğunu ifade eden vatandaşlar "Engelliler bir dünya yol dolaşıyorlar her gün dert yanıyorlar. "Nasıl olacak?" diye. Burada büyük sıkıntı var esnafa da yazık." şeklinde konuştular.



Üst geçidin bulunduğu bölgede 4 tane lise, askeri kışla ve diş hastanesi olması sebebiyle yaşanan yoğunluğa dikkat çeken esnaf ve vatandaşlar, "4 tane lise var burada, diş hastanesi var aşağıda, bu kadar öğrenci gelip gidiyor. Askeri kışla var karşıda, kışla her gün bu tarafa geçiyor. O esnaf buradan ekmek yiyor. Arnavutköy sapağından geldiğin zaman ilk durak burası. Adam Cumhuriyet'te iniyor geriye yürümek zorunda kalıyor. Bunun gibi akla gelmeyen bir sürü mevzu var." dedi.