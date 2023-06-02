Vatandaşlardan 90 günde bir üst geçidi bitiremeyen İBB’ye tepki: Defne Devlet Hastanesi 60 günde bitti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur edildi. Bölgede bulunan üst geçide, damperi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle ağır hasar alan üst geçit, yaya geçişine kapatılmıştı. Karşı yola geçmek için tek alternatif olan geçit için İBB ekipleri uzun süre herhangi bir çalışma başlatmamıştı.
Kazanın ardından vatandaşların duruma tepki göstermesi üzerine üst geçidin yıkılarak yeniden yapılacağı ve en az 3 ay boyunca kapalı tutulacağı söylenmişti.
Kazanın üzerinden 3 ay geçti ancak çalışmalarda bir ilerleme kaydedilemedi. Bölgede tek alternatif güzergah olan üst geçidi kullanamayan bölge sakinleri ise İBB'nin verdiği sözü tutmaması üzerine mağduriyetlerini dile getirdi.
Ahaber'de yer alan habere göre; İBB, üst geçidin yapılacağı şantiye alanına bir yazı astı. Yazı üzerinde "Üst geçitleri yeniliyor, engelli kullanımına uygun hale getiriyoruz" ifadeleri yer alıyor. Yalnızca yazı yazmakla yetinen İBB yönetimi bırakın engellilerin kullanacağı hale getirilmesini henüz eski haline uygun üst geçit dahi yapımadı. 3 ayda kaydedilen tek ilerleme üst geçidin ayaklarının konması oldu.
DEFNE DEVLET HASTANESİ 60 GÜNDE BİTİRİLMİŞTİ
Bu duruma tepki gösteren bir vatandaş Defne Devlet Hastanesi'nin 60 günde bitirildiğini hatırlatarak,"3,5 aydır bu millet bu kadar eziyeti niye çeksin ki? Bir üst geçit yani. Oyları bize verin diyorlar. İsterse, elini taşın altına koysa 1 ayda bitirir. Bir hastane 60 günde bitiriliyorsa bir üst geçit nasıl 90 günde bitirilmez? Sultangazi Belediyesi 30 dönümlük bir parkı 30 günde bitirdi. 3 aydır bu şekilde hiçbir şey yok ortada." ifadelerini kullandı.