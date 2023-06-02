Orman Genel Müdürlüğü'nden yangına hızlı müdahale için yeni 5 bin kilometrelik orman yolu

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına daha etkili müdahale edebilmek, orman bakımı, gençleştirme ve yeni orman oluşturma faaliyetlerinin etkili yürütülebilmesi için orman yolu ağını genişletmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, mevcut 216 bin 737 kilometrelik yol ağına 2023 yılında 5 bin 540 kilometre yeni yol eklenecek. Planlanan bu yol ağının 5 bin kilometrelik bölümünde çalışmalar sürüyor. Programa alınan yolun tamamının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu yıl 523 kilometre yangın emniyet yol yapımı, 210 bin 322 kilometrelik yolda da tamir bakım çalışmaları devam ediyor.
2022 yılında ise rekor seviyede 12 bin 866 kilometre yeni yol orman yolu yapılmış, 211 bin 197 kilometre orman yolunun da bakım ve onarımını tamamlanmıştı.