Orman Genel Müdürlüğü'nden yangına hızlı müdahale için yeni 5 bin kilometrelik orman yolu

"2022 YILINDA YAKALANAN OLAĞANÜSTÜ BAŞARIYI SÜRDÜRME AMACINDAYIZ"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yeni orman yollarının, başta yangından koruma, yangına acil müdahale, bakım, gençleştirme, hastalık ve zararlılarla mücadele, yeni orman oluşturma, işletme faaliyetleri için çok önemli olduğunu söyledi. Karacabey, "Genel Müdürlüğümüze bağlı şefliklerin orman yol ağı planları tamamlanmış, tamamlanan planlar dahilinde emniyet yol ve şeritleri ile ilgili planlar yapım programına alınmıştır.

Hazırlanan bu programlar dahilinde 2022 yılında İnşaat ve İkmal Daire Başkanlığımız tarafından organize edilen yeni yol yapımı ve mevcut yolların bakımı çalışmalarında yakalanan olağanüstü başarıyı sürdürme amacındayız. Yaptığımız yeni orman yolları ile aynı zamanda orman köylülerimize, turizmimize, milli ve kültürel varlıklarımıza, endemik bitki çeşitliliğine, gen kaynaklarımıza ve temiz su kaynaklarımıza ulaşım ağına hizmet ediyoruz" dedi.



Karacabey, orman yolu çalışmalarında yangın sırasında arozözlerin göl, gölet ve akarsulara hızlı ulaşımını sağlamak için vadi, yamaç ve sırt bölgelerine öncelik verdiklerini söyledi.