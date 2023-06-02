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    • 02.06.2023 11:47
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    Orman Genel Müdürlüğü'nden yangına hızlı müdahale için yeni 5 bin kilometrelik orman yolu

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahalede sağlayabilmek için orman yolu ağına bu yıl 5 bin 540 kilometre yeni yol ekleyecek. Büyük öneme sahip yeni planlanan bu yol ağının 5 bin kilometresinde yapım çalışmaları sürüyor.

    takvim.com.tr
    DHA
    Yangına hızlı müdahale için 5 bin KM’lik yeni yol!

    Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına daha etkili müdahale edebilmek, orman bakımı, gençleştirme ve yeni orman oluşturma faaliyetlerinin etkili yürütülebilmesi için orman yolu ağını genişletmeye devam ediyor.


    Bu kapsamda, mevcut 216 bin 737 kilometrelik yol ağına 2023 yılında 5 bin 540 kilometre yeni yol eklenecek. Planlanan bu yol ağının 5 bin kilometrelik bölümünde çalışmalar sürüyor. Programa alınan yolun tamamının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu yıl 523 kilometre yangın emniyet yol yapımı, 210 bin 322 kilometrelik yolda da tamir bakım çalışmaları devam ediyor.


    2022 yılında ise rekor seviyede 12 bin 866 kilometre yeni yol orman yolu yapılmış, 211 bin 197 kilometre orman yolunun da bakım ve onarımını tamamlanmıştı.

        "2022 YILINDA YAKALANAN OLAĞANÜSTÜ BAŞARIYI SÜRDÜRME AMACINDAYIZ"
        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yeni orman yollarının, başta yangından koruma, yangına acil müdahale, bakım, gençleştirme, hastalık ve zararlılarla mücadele, yeni orman oluşturma, işletme faaliyetleri için çok önemli olduğunu söyledi. Karacabey, "Genel Müdürlüğümüze bağlı şefliklerin orman yol ağı planları tamamlanmış, tamamlanan planlar dahilinde emniyet yol ve şeritleri ile ilgili planlar yapım programına alınmıştır.

        Hazırlanan bu programlar dahilinde 2022 yılında İnşaat ve İkmal Daire Başkanlığımız tarafından organize edilen yeni yol yapımı ve mevcut yolların bakımı çalışmalarında yakalanan olağanüstü başarıyı sürdürme amacındayız. Yaptığımız yeni orman yolları ile aynı zamanda orman köylülerimize, turizmimize, milli ve kültürel varlıklarımıza, endemik bitki çeşitliliğine, gen kaynaklarımıza ve temiz su kaynaklarımıza ulaşım ağına hizmet ediyoruz" dedi.

        Karacabey, orman yolu çalışmalarında yangın sırasında arozözlerin göl, gölet ve akarsulara hızlı ulaşımını sağlamak için vadi, yamaç ve sırt bölgelerine öncelik verdiklerini söyledi.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Orman Genel Müdürlüğü'nden yangına hızlı müdahale için yeni 5 bin kilometrelik orman yolu
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