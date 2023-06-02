Marmaray'ın tutunma aparatlarındaki Başkan Erdoğan görsellerini söktü! TCDD suç duyurusunda bulundu

Marmaray'da, bir kadın tutunma aparatlarında yer alan Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarını söktü. Vatandaşların tepkilerine kulak tıkayan kadın, provokatif eylemini dakikalarca sürdürdü.
MARMARAY'DAKİ ÇİRKİN PROVOKASYON: BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖRSELLERİNİ SÖKTÜ | VİDEO İZLE
TCDD SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
TCDD, Marmaray'da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görselinin de bulunduğu duyuruları toplayan kişi halkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.
Marmaray'ın Twitter adresinden paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün Marmaray'da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın görselinin de bulunduğu duyuruları topladığı tespit edilmiştir.