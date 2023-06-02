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    • 02.06.2023 07:44
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    • 02.06.2023 07:44
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    Marmaray'ın tutunma aparatlarındaki Başkan Erdoğan görsellerini söktü! TCDD suç duyurusunda bulundu

    Son dakika haberi! Marmaray'da, bir kadın tutunma aparatlarında yer alan Başkan Erdoğan’ın fotoğraflarını söktü. TCDD, Marmaray’da duyuruları toplayan kişi halkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Marmaray’daki provokasyona suç duyurusu

    Marmaray'da, bir kadın tutunma aparatlarında yer alan Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarını söktü. Vatandaşların tepkilerine kulak tıkayan kadın, provokatif eylemini dakikalarca sürdürdü.

    MARMARAY'DAKİ ÇİRKİN PROVOKASYON: BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖRSELLERİNİ SÖKTÜ | VİDEO İZLE



    TCDD SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
    TCDD, Marmaray'da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görselinin de bulunduğu duyuruları toplayan kişi halkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

    Marmaray'ın Twitter adresinden paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Bugün Marmaray'da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın görselinin de bulunduğu duyuruları topladığı tespit edilmiştir.

        Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle hayata geçirilen ve tüm dünyada yüzyılın en önemli projeleri arasında yer alan Marmaray'da seyahat ederken tahammülsüzlük göstererek Vandallık yapan ve kamu malına zarar veren bu şahısla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağımızı saygıyla duyururuz."

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Marmaray'ın tutunma aparatlarındaki Başkan Erdoğan görsellerini söktü! TCDD suç duyurusunda bulundu
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