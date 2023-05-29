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    • 29.05.2023 18:49
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    Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs seçim zaferini kutlayan gence İzmir'de taşlı saldırı!

    Başkan Recep Erdoğan, 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'taki ikinci turda da seçim zaferini ilan etti. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlar kutlamalar için sokaklara dökülürken Başkan Erdoğan'ın zaferini kutlayan bir genç kız, İzmir'de muhaliflerin taşlı saldırısına uğradı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Seçim zaferini kutlayan gence İzmir’de taşlı saldırı!

    Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'taki ikinci turda da seçim zaferini ilan etti. Resmi olmayan sonuçlara göre, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda katılım oranı, birinci tura göre yüzde 3,13 azalarak yüzde 85,71 olarak gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm illerde oy oranı artarken 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 11 ilde düştü.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'ndeki başarısının ardından İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta çok sayıda vatandaş, araçlarıyla kutlama konvoyları oluşturdu. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında sandıkların büyük bölümünün açılması sonrası Başkan Erdoğan'ın başarısını kutlamak isteyen çok sayıda vatandaş, İzmir'de ana caddeler ve meydanlarda araçlarıyla tur attı.

    AK Parti ve MHP İzmir il başkanlıkları önünde toplanan, bayraklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyan vatandaşlar kutlama yaptı.

    Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanlığı binası çevresinde trafik yoğunluğu oluştu. Bina önünde kutlamalar için kurulan platform çevresinde toplanan çok sayıda vatandaş seçim şarkıları eşliğinde sloganlar attı.

        İZMİR'DE TAŞLI SALDIRI
        Kutlamalar sırasında Şeyma Curman isimli genç kız taşlı saldırıya uğradı. Curman yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında İzmir'de taşlı saldırıya uğradım. Alışmışsınız askeri polisi halkı taşlamaya ama bizi yenemezsiniz Allah'ın izniyle. Zafer yeniden Reisimizin. Rabbim sana uzun ömürler versin Reis." ifadelerini kullandı.

        DEPREMZEDELERİ LİNÇ ETMİŞLERDİ
        CHP'liler 14 Mayıs'taki seçimler sonrası AK Parti'ye oy veren depremzedeleri linç etmişti.

        TÜM İLLEDE KATILIM ORANI DÜŞTÜ BAŞKAN ERDOĞAN'IN OY ORANI YÜKSELDİ
        Öte yandan birinci turda 53 milyon 993 bin 714 seçmen, ikinci turda ise 52 milyon 89 bin 286 seçmen oy kullandı. İkinci turda katılım oranının yükseldiği tek il Tunceli oldu. Tunceli'de bir önceki tura göre seçimlere katılım yüzde 0,12 artarak yüzde 87,47'ye çıktı, diğer tüm illerde katılım oranı düştü.

        İkinci tur oylamada katılımın en yüksek olduğu üç il sırasıyla Düzce, Kütahya, Amasya olurken, Ağrı, Iğdır ve Van'da en düşük katılım sağlandı.

            Başkan Erdoğan tüm illerde oy oranını artırırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Mardin, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Bingöl, Muş ve Van'da düştü.İkinci turda Erdoğan'ın en fazla oy oranına ulaştığı il yüzde 82,45 ile Bayburt, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 82,81 ile memleketi Tunceli oldu.

            Başkan Erdoğan'ın oy oranını en çok yükselttiği il Iğdır, Kılıçdaroğlu'nun Bilecik oldu. Erdoğan'ın ilk tura kıyasla Iğdır'da oy oranı yüzde 7,93 artarak yüzde 33,22, Kılıçdaroğlu'nun Bilecik'te yüzde 5,27 artarak yüzde 46,53 oldu.

            Başkan Erdoğan bir önceki tura kıyasla İstanbul'da 1,59 artışla yüzde 48,22, Ankara'da 2,77 artışla yüzde 48,77, İzmir'de 1,39 artışla yüzde 32,87, Kılıçdaroğlu İstanbul'da yüzde 3,22 artışla yüzde 51,78, Ankara'da 3,91 artışla yüzde 51,23, İzmir'de 3,75 artışla yüzde 67,13'lük oy oranına sahip oldu.

            Marmara Bölgesi'nde Başkan Erdoğan, oy oranını en çok Sakarya'da, Kılıçdaroğlu ise Bilecik'te artırdı. Başkan Erdoğan'ın Sakarya'da ilk tura kıyasla oy oranı yüzde 3,74 artarak yüzde 68,49 olurken, Kılıçdaroğlu'nun Bilecik'te oy oranı ise yüzde 5,27 artışla yüzde 46,53'e yükseldi.

                İç Anadolu Bölgesi'nde Başkan Erdoğan oy oranını en çok Çankırı'da, Kılıçdaroğlu ise Eskişehir'de artırdı. Başkan Erdoğan'ın Çankırı'da oy oranı yüzde 4,63 artışla yüzde 76,76'ya, Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir'de yüzde 5,02 artışla yüzde 55,41'e çıktı.

                KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞU ANADOLU'DA 6 İLDE OY ORANI DÜŞTÜ
                Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Doğu Anadolu Bölgesi'nde oylarının en çok arttığı il, ilk tura Ata İttifakı adayı olarak giren Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır oldu. Iğdır'da Erdoğan'ın oy oranı ilk tura kıyasla yüzde 7,93 artarak yüzde 33,22'ye, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 4,29 artarak yüzde 66,78'e yükseldi.Kılıçdaroğlu'na verilen oyların oranı Bitlis'te yüzde 0,7, Ağrı'da yüzde 0,46, Hakkari'de yüzde 0,21, Bingöl'de yüzde 0,61, Muş'ta yüzde 0,55 ve Van'da yüzde 0,76 düştü.

                BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARABÜK VE BURDUR'DA OY ORANI YÜKSELDİ
                Karadeniz Bölgesi'nde Erdoğan'ın oylarını en çok artırdığı il Karabük, Kılıçdaroğlu'nun Bolu oldu. Erdoğan, Karabük'te yüzde 4,32 artışla yüzde 63,72, Kılıçdaroğlu Bolu'da yüzde 4,31 artışla yüzde 35,33 oy oranına ulaştı.

                Akdeniz Bölgesi'nde Burdur Başkan Erdoğan'ın, Isparta Kılıçdaroğlu'nun oy oranının en çok yükseldiği iller oldu. Başkan Erdoğan Burdur'da yüzde 4,12 artışla yüzde 55,83, Kılıçdaroğlu Isparta'da yüzde 4,1 artışla yüzde 42,33 oy oranı elde etti.

                ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN OY ORANLARI KİLİS'TE ARTTI
                Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde oy oranlarını en çok Kilis'te artırdı. Başkan Erdoğan, oylarını yüzde 4,44 artırarak yüzde 69,99, Kılıçdaroğlu yüzde 2,99 artırarak yüzde 30,01 oy oranı elde etti.Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Şanlıurfa'da yüzde 0,94, Diyarbakır'da yüzde 0,34, Adıyaman'da yüzde 0,8, Siirt'te yüzde 0,82 ve Mardin'de yüzde 0,87 azaldı.

                    BAŞKAN ERDOĞAN'IN KÜTAHYA'DA OY ORANI YÜZDE 4,28 ARTTI
                    Ege Bölgesi'nde Başkan Erdoğan'ın oy oranını en çok artırdığı il Kütahya, Kılıçdaroğlu'nun Denizli oldu. Başkan Erdoğan'ın ilk tura kıyasla oy oranı Kütahya'da yüzde 4,28 artışla yüzde 70,59'a, Kılıçdaroğlu'nun Denizli'de yüzde 4,63 artışla yüzde 52,99'a çıktı.

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                    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs seçim zaferini kutlayan gence İzmir'de taşlı saldırı!
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