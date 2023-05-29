Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs seçim zaferini kutlayan gence İzmir'de taşlı saldırı!

Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'taki ikinci turda da seçim zaferini ilan etti. Resmi olmayan sonuçlara göre, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda katılım oranı, birinci tura göre yüzde 3,13 azalarak yüzde 85,71 olarak gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm illerde oy oranı artarken 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 11 ilde düştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'ndeki başarısının ardından İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta çok sayıda vatandaş, araçlarıyla kutlama konvoyları oluşturdu. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında sandıkların büyük bölümünün açılması sonrası Başkan Erdoğan'ın başarısını kutlamak isteyen çok sayıda vatandaş, İzmir'de ana caddeler ve meydanlarda araçlarıyla tur attı.
AK Parti ve MHP İzmir il başkanlıkları önünde toplanan, bayraklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyan vatandaşlar kutlama yaptı.
Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanlığı binası çevresinde trafik yoğunluğu oluştu. Bina önünde kutlamalar için kurulan platform çevresinde toplanan çok sayıda vatandaş seçim şarkıları eşliğinde sloganlar attı.