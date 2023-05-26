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    • 26.05.2023 17:38
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    • 26.05.2023 17:49
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    İzmir’de başörtülü kadına çirkin saldırı! Skandal ifadeler: "Allahsız, eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz"

    14 Mayıs sonrası AK Parti'ye oy veren depremzede ve muhafazakarlara etmedik hakaret bırakmayanlar İzmir'de yeniden sahneye çıktı. Muhalif CHP seçmeni olduğu tahmin edilen kişi tartıştığı başörtülü kadına akılalmaz ifadelerle saldırdı. Metroda herkesin içinde bağırarak başörtülü kadına hakaretler savuran kişi, "Allahsız, eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İzmir’de başörtülü kadına çirkin saldırı!

    14 Mayıs sonrası AK Parti'ye oy veren depremzede ve muhafazakarlara etmedik hakaret bırakmayanlar İzmir'de yeniden sahneye çıktı.


    İZMİR'DE BAŞÖRTÜLÜ KADINA ÇİRKİN SALDIRI! VİDEO İZLE

    AKILALMAZ İFADELERLE SALDIRDI
    Muhalif CHP seçmeni olduğu tahmin edilen kişi tartıştığı başörtülü kadına akılalmaz ifadelerle saldırdı.

    SKANDAL İFADELER: EŞEK OLMASANIZ TAYYİP'E VERMEZSİNİZ BE ALLAHSIZ
    Metroda herkesin içinde bağırarak başörtülü kadına hakaretler savuran kişi, "Eşek olmasanız Tayyip'e vermezsiniz be Allahsız" ifadelerini kullandı.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    Metroda yaşanan saldırıya sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:



        Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne acırım tükürüğe billahi tükürsem yüzüne! | Mehmet Akif Ersoy

        İki kadın yürüyüş yolunda siyaset konuşuyorlardı, göndermek lazım bunları falan ben önlerine geçince feraceliyim diye herhalde al işte görüntüye bak dediler. Güldüm kendi kendime, çok tuhaf gerçekten.

        Bunlar başa geçerse vay halimize...Allah fırsat vermesin.

            Benzer bir olay geçtiğimiz gün Üsküdar'da yaşanmıştı. Üsküdar Kuzguncuk'ta dün akşam saatlerinde Asude Çay Evi isimli mekanda oturan çarşaflı kadınlar, işletmeci Murat A. tarafından kovuldu.

            KUZGUNCUK'TAKİ ASUDE ÇAY EVİ'NDE REZALET! VİDEO İZLE

            Murat A.'nın mekânda oturan kadınlara 'Kalkın buradan, gidin hadi' dediği anları başka bir müşteri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

            GÖZALTINA ALıNDI
            Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede gündem oldu. Murat A., olayın ardından polis ekipleri tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

                ÇARŞAFLI KADINLARA "SÖZLÜ" SALDIRI!
                Kadınların maruz kaldığı olayın şahsın ilk vukuatı da değil. Çocukları azarlama, cumhurbaşkanına hakaret, kadınları karşı kötü muamele gibi çevredeki vatandaşların rahatsız olduğu birçok davranış içinde olduğu öğrenildi.



                İŞLETME RUHSATI İPTAL EDİLDİ
                Sosyal medyadan açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Tanık beyanları ve emniyetimizin ilk saptamaları neticesinde; toplumun tüm kesimleri, özellikle kadınlar özgürce oturamayacaksa, biz verdiğimiz izinleri ve tüm alan kullanımlarını iptal ederiz. Ettik!" dedi.

                Türkmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

                Birlikte yaşamanın en temel kurallarını, saygıyı, HEPİMİZ İÇİN sözde değil özde kabul etmek zorundayız.

                Kimsenin şüphesi olmasın;
                başlayan yasal süreci ve tahkikatı takip edip, hukukun verdiği izinler dahilinde, ruhsat iptali dahil, gereken neyse, onu da yaparız.

                Dün geceki ilk paylaşımımızdan sonra çok merak edilmiş, yine sorulacaktır, peşinen cevaplayalım.

                Tesettürlü olmayan bir vatandaşımıza, bayana karşı, bir işletme buna benzer bir ayrımcılık uygularsa, aynı tepkiyi, reaksiyonu vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için hak ve özgürlükler kişilere göre değişmez!

                Toplumun kendi organik dengesi içinde, kimsenin bir diğerine böyle bir dayatma, kabalık yapma hakkı yoktur. Bir işletmeye girmiş, sipariş vermiş, çayını, kahvesini içmiş, kimseye rahatsızlık vermemiş insanların, -burada yazmaktan bile rahatsız oluyorum- "dilenci sandım" gibi, asla kabul edilemeyecek, akıl, mantık, izan sınırları dışında bir yaklaşımla bu muameleye maruz kalması sizce kabul edilebilir mi?

                Kaldı ki durumun öyle olmadığı, hanımefendilerin bir aile ya da arkadaş grubu olduğu, görüntülerle son derece açıktır.

                Dahil olduğumuz sosyoloji, toplumsal grup fark etmeksizin, böyle sevimsiz olaylar herkes için açık bir samimiyet testidir. Herkesin tavrı hak ve özgürlüklerden yana olmalıdır.

                Türkiye artık, insanların kılık, kıyafet, fikir ve inancıyla ayrıştırıldığı, kısıtlandığı, tedirgin ve rahatsız hissettirildiği "buralar bizim, bize benzemiyorsan içeri giremezsin" anlayışıyla ötekileştirildiği eski Türkiye değildir bugün. Bu noktadan geri dönüş ihtimali de yoktur!

                Hak ve özgürlük kavramları, toplumun %100'ünün rahat ve huzuru için böyle tüm ayrımcılıkların karşısında olduğumuz zaman gerçek anlamına kavuşacaktır.

                Sevgi ve saygılarımızla…

                    AKILALMAZ SAVUNMA
                    Bu arada olayın sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Murat A., bir video çekerek kendini savundu. Videoda, "Erzurumluyum. Annem çarşaflıydı, 3 ablam ve benden küçük 2 kız kardeşim kapalı" diyen Murat A. "Genelde buraya dilenci sokmuyorum. Burada 2 tane roman var, dilenci. Çarşaf giyip, gelip burada dileniyorlar" ifadelerini kullandı.

                    METRODA TAKKELİ VE ŞALVARLI GENCE KÜFÜRLÜ VE YUMRUKLU SALDIRI
                    Geçtiğimiz günlerde de Güngören Merter Metrosu'nda bir şahıs, takke ve şalvarlı gence sözlü tacizde bulunup saldırıda bulunmuştu. Şüphelinin, İ.E.O. ve A.S.O.'ya "Defol git, Türkiye'den git" diye bağırıp yumruk sallamasıyla çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmıştı.

                    18 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alınan şahıs, "Kasten yaralama, tehdit, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve aşağılama" suçlarından adliyeye sevk edilerek adli makamlarca serbest bırakıldı.

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                    İzmir’de başörtülü kadına çirkin saldırı!
                    Haberler Güncel İzmir’de başörtülü kadına çirkin saldırı! Skandal ifadeler: "Allahsız, eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz"
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