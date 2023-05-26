İzmir’de başörtülü kadına çirkin saldırı! Skandal ifadeler: "Allahsız, eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz"





İŞLETME RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Sosyal medyadan açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Tanık beyanları ve emniyetimizin ilk saptamaları neticesinde; toplumun tüm kesimleri, özellikle kadınlar özgürce oturamayacaksa, biz verdiğimiz izinleri ve tüm alan kullanımlarını iptal ederiz. Ettik!" dedi.



Türkmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Birlikte yaşamanın en temel kurallarını, saygıyı, HEPİMİZ İÇİN sözde değil özde kabul etmek zorundayız.

Kimsenin şüphesi olmasın;

başlayan yasal süreci ve tahkikatı takip edip, hukukun verdiği izinler dahilinde, ruhsat iptali dahil, gereken neyse, onu da yaparız.

Dün geceki ilk paylaşımımızdan sonra çok merak edilmiş, yine sorulacaktır, peşinen cevaplayalım.

Tesettürlü olmayan bir vatandaşımıza, bayana karşı, bir işletme buna benzer bir ayrımcılık uygularsa, aynı tepkiyi, reaksiyonu vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için hak ve özgürlükler kişilere göre değişmez!

Toplumun kendi organik dengesi içinde, kimsenin bir diğerine böyle bir dayatma, kabalık yapma hakkı yoktur. Bir işletmeye girmiş, sipariş vermiş, çayını, kahvesini içmiş, kimseye rahatsızlık vermemiş insanların, -burada yazmaktan bile rahatsız oluyorum- "dilenci sandım" gibi, asla kabul edilemeyecek, akıl, mantık, izan sınırları dışında bir yaklaşımla bu muameleye maruz kalması sizce kabul edilebilir mi?