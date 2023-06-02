İstanbul merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu! Merkezinde SAS Holding var: Çok sayıda gözaltı kararı

Söz konusu şirket hesaplarındaki tutarsızlıklar, MASAK raporlarına da yansıyan yöneticilerin kendi aralarındaki büyük para transferleri ve 'Piramit Sistemi'ndeki kayıp 145 milyon liranın deşifre edildiği soruşturmayla ilgili 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.