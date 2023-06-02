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    • 02.06.2023 09:28
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    İstanbul merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu! Merkezinde SAS Holding var: Çok sayıda gözaltı kararı

    Son dakika haberi! SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın'ın intiharı ve Sibel Koçan'ın öldürülmesinin ardından binlerce kişinin dolandırıldıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 71 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı. Baskınlarda 50 şüpheli yakalandı.

    takvim.com.tr
    11 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu

    SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın'ın intiharı ve Sibel Koçan'ın öldürülmesinin ardından binlerce kişinin dolandırıldıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 71 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı. Baskınlarda 50 şüpheli yakalandı.

    SORUŞTURMA 2021 YILINDA BAŞLATILMIŞTI
    Edinilen bilgiye göre, saadet zinciri sistemiyle üyelerinin dolandırıldığı SAS Holding'le ilgili soruşturma 2021 yılında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılmıştı.

    Söz konusu şirket hesaplarındaki tutarsızlıklar, MASAK raporlarına da yansıyan yöneticilerin kendi aralarındaki büyük para transferleri ve 'Piramit Sistemi'ndeki kayıp 145 milyon liranın deşifre edildiği soruşturmayla ilgili 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

        50 ŞÜPHELİ YAKALANDI
        Düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 50 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, yakalanan 50 kişinin emniyete götürüldüğü öğrenildi.

        Söz konusu holdingin sahibi Süleyman Aydın 2021 yılında intihar etmiş, yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, 25 Haziran 2021'de para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüştü.

        Binlerce kişinin dolandırıldıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma giderek derinleştiriliyor.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel İstanbul merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu! Merkezinde SAS Holding var: Çok sayıda gözaltı kararı
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