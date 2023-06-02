Fondaş Nevşin Mengü'den 'CHP kendi seçmenini kandırdı' itirafı: CHP kendi içinde Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş

28 Mayıs'ta tecelli eden milli irade yeniden Başkan Erdoğan dedi. 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu 12. kez sandığa gömüldü. Tüm bu yaşananlarının ardından Kılıçdaroğlu'nun 'mücadeleye devam' mesajı CHP tabanından büyük rahatsızlığa neden olurken, fondaş Nevşin Mengü dikkat çeken açıklamada bulundu. CHP'nin kendi seçmenini kandırdığını adeta itiraf eden Mengü, "CHP'nin kendi içinden milletvekilleri, belediye başkanları Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş, siz daha buna kendiniz inanmadıysanız kamuoyunun inanmasını nasıl beklediniz?" ifadelerini kullandı.