CHP’den vekil koparıp ortalıktan kaybolan küçük ortaklar yandaş medyayı çileden çıkardı! Sözcü yazarı İsmail Saymaz: Kazansaydı Beştepe’de oda bakıyordunuz

"ZAFERİN TALİBİ ÇOK MAĞLUBİYET CAMİ AVLUSUNDA YETİM"

Halk TV'de 7'li koalisyonun küçük ortaklarını yerden yere vuran Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz "Gültekin Uysal nerede kaç gündür? Ali Babacan ortada yok. Herkes şimdi tasını tarağını toplayıp kendi evini barkını kurmanın derdinde. Herkes alıyor kendi milletvekilini grubunu kuracak. Tabi zaferin sahibi çoktur mağlubiyet cami avlusunda yetim. Kaldı CHP'nin kucağında şimdi. Herkes kervanını topladı gidiyor. CHP avlusunda cenaze yas havası var" ifadelerini kullandı.