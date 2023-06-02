CHP'den vekil koparıp ortalıktan kaybolan küçük ortaklar yandaş medyayı çileden çıkardı! Sözcü yazarı İsmail Saymaz: Kazansaydı Beştepe'de oda bakıyordunuz
7'li koalisyonun küçük ortaklarının vekil kopardıkları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakması CHP yandaşı medyada hazımsızlık yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde Meclis'e gire 39 vekil, tek tek istifa etmeye başlarken Ali Babacan ve Gültekin Uysal'ın sessizliğine dikkat çeken Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "E kardeş, siz Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsaydı, Beştepe'de ya da Çankaya'da yerinizi ayırtmıştınız. Her biriniz oda bakıyordunuz. Seçim kaybedildi kimse ortalıkta yok. Nasıl oluyor bu iş? Zafere ortak olanlar niye mağlubiyette ortalıkta görünmüyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olmak için partisinin vekil listelerini küçük ortaklara peynir ekmek gibi dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyet sonrası yalnız bırakıldı.
14 Mayıs seçimlerinde 169 vekil çıkarsa da; kendi listelerinden giren 6 partiye 39 vekil kaptırdığı için toplam vekil sayısı 130'a düştü. Bilindiği üzere, CHP kendi listelerinden seçime gire DEVA Partisi'ne 14, Gelecek Partisi'ne 10, Saadet'e 10, Demokrat Parti'ye 3, İYİ Parti'ye 1 ve Türkiye Değişim Partisi'ne 1 milletvekili kaptırdı.
MİLLETVEKİLİ OLAN İSTİFA ETTİ
CHP listelerinden milletvekili olan isimler, Meclis'e kayıt yaptırdıktan hemen sonra tek tek istifa etti.
"ZAFERİN TALİBİ ÇOK MAĞLUBİYET CAMİ AVLUSUNDA YETİM"
Halk TV'de 7'li koalisyonun küçük ortaklarını yerden yere vuran Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz "Gültekin Uysal nerede kaç gündür? Ali Babacan ortada yok. Herkes şimdi tasını tarağını toplayıp kendi evini barkını kurmanın derdinde. Herkes alıyor kendi milletvekilini grubunu kuracak. Tabi zaferin sahibi çoktur mağlubiyet cami avlusunda yetim. Kaldı CHP'nin kucağında şimdi. Herkes kervanını topladı gidiyor. CHP avlusunda cenaze yas havası var" ifadelerini kullandı.