Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki balkon konuşmasında önemli açıklamalar

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Başkan Erdoğan, gelenekselleşen balkon konuşmasını gerçekleştiriyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu millet sevilmez mi? Kandil'dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez ama biz severiz. İşte şuandaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi burada. Yolları söylemiyorum. Havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz. Cumhur İttifakı'nı yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Sizler bu görevi yine bize verdiniz. Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz. Hazır mıyız buna? Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Seçimin 2. tur sonuçlarına göre herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Seçim gayri resmî sonuçlarına göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizleri tevdi etmiştir. Milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.