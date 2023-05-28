Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki balkon konuşmasında önemli açıklamalar

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Başkan Erdoğan, gelenekselleşen balkon konuşmasını gerçekleştiriyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu millet sevilmez mi? Kandil'dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez ama biz severiz. İşte şuandaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi burada. Yolları söylemiyorum. Havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz. Cumhur İttifakı'nı yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Sizler bu görevi yine bize verdiniz. Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz. Hazır mıyız buna? Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Seçimin 2. tur sonuçlarına göre herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Seçim gayri resmî sonuçlarına göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizleri tevdi etmiştir. Milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.
MİLLETİMİZ KARARINI TÜRKİYE YÜZYILI'NDAN YANA KULLANMIŞTIR
Gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partiden hangi adaydan yana kullanmış olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte seçimin sağlıklı şekilde yürümesi için görev yapan müşahitleri emniyet mensuplarını ve herkesi tebrik ediyorum. Milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanmıştır. Seçimin ilk turunda TBMM'de çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. Bugün de yürütmedeki tercihi kesinleşmiştir. Kazanan sadece biz değiliz kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizdir.
KILIÇDAROĞLU'NA HESAP DERSİ: HESAP UZMANININ HESABINDA BİR YANLIŞLIK VAR
Hesap uzmanının hesabında bir yanlışlık var. CHP vekil sayısı 146 idi. 2023'de vekil sayısı 169. Fakat 40 tane kiralık vekil var. %1 oy alan partilere 40 vekil verdi. 146'dan 129'a… Hangisi büyük?
ELİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE OLACAK
Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir.
EN ACİL KONU BAŞLIĞIMIZ EKONOMİ
Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır.
VATANDAŞLAR KÜLLİYE'YE AKIN ETTİ
Ankara'da kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasını Recep Tayyip Erdoğan'ın önde bitirmesinin ardından Cumhur İttifakı seçmenleri, cadde ve sokaklara çıkarak kutlama yaptı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olması dolayısıyla Ankara'da Cumhur İttifakı seçmenleri sokaklara çıktı.