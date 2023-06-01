MİT TIR'larının durdurulması davasında yeni gelişme! Yargıtay 22 sanığın cezasını onadı

Hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili kararını açıkladı.

Kararda, haklarında mahkumiyet hükmü kurulan 22 sanık yönünden yargılama sürecindeki usul işlemlerinin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği, iddia ve savunmaların özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı ve vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı belirtildi.



Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı tespitine yer verilen kararda, "Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, sanıklar ve müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden temyiz itirazlarının esastan reddiyle mahkumiyet hükümleri, beraat kararları ile ceza verilmesine yer olmadığına dair kararların onanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.