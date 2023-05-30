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    • 30.05.2023 22:28
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    Başkan Erdoğan'ın Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde yürek ısıtan telefon konuşması!

    Türkiye 28 Mayıs'ta seçime gitmişti. Başkan Erdoğan seçim sonucunda ezici bir farkla Kılıçdaroğlu'nu yendi. Hız kesmeden çalışmalara devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, bir görevlinin isteği üzerine Kur'an-ı Kerim ve ezan okuma yarışmasında birincilik kazanan görme engelli Hamza isimli gençle telefonda sohbet etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan tebrik ziyareti!

    Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek teşekkür etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK ZİYARETİ I VİDEO İZLE

    "BURADA CİDDİ TECRÜBE EDİNDİNİZ"
    Erdoğan, kendisini "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları ve alkışlarla karşılayan Seçim Koordinasyon Merkezi görevlilerine hitaben, şunları söyledi:

    "Öncelikle bu süreçte neticeyi alıp bunu merkezle paylaşmanız sebebiyle sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizler kısa adı 'SAS' olan sistemimiz ile ülke genelinde tüm teşkilatımızı rahatlattınız. Bu belki de ilk deneyiminizdi. Bundan sonrasına da inşallah yerel seçimlerle yeni bir adımı daha güçlü olarak atmış olacağız. Tabii burada ciddi tecrübe edindiniz. Bu tecrübeyle birlikte yerel seçimlerde bu işi çok daha güçlü bir şekilde değerlendirme, neticeye bağlama imkanına sahip olacağız."

    "YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNE ŞİMDİDEN HAZIRLIĞA BAŞLAYACAĞIZ"
    Seçim Koordinasyon Merkezi görevlilerine gayretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Yerel yönetim seçimlerine şimdiden hazırlığa başlayacağız. Onun için de bu seçimlerde eksiklerimizi hemen çıkartıp bu eksikleri gidermek suretiyle de adımlarımızı atacağız." dedi.

        "BANA ÇOK DUA ETMEN LAZIM"
        Bir görevlinin ricası üzerine Kur'an-ı Kerim ve ezan okuma yarışmasında birincilik kazanan görme engelli Hamza isimli genç çocuğun tek isteği Başkan Erdoğan'la telefonda konuşmaktı. Genç çocuğun isteğini kırmayan Başkan Erdoğan Hamza ile telefonda sohbet etti. Hamza'nın hafızlık eğitimi gördüğünü öğrenen Erdoğan, kendisine dua etmesini istedi. Ardından Başkan Erdoğan, Seçim Koordinasyon Merkezi görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        Kara mizah
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde yürek ısıtan telefon konuşması!
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