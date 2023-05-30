Başkan Erdoğan'ın Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde yürek ısıtan telefon konuşması!

"BURADA CİDDİ TECRÜBE EDİNDİNİZ"

Erdoğan, kendisini "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları ve alkışlarla karşılayan Seçim Koordinasyon Merkezi görevlilerine hitaben, şunları söyledi:

"Öncelikle bu süreçte neticeyi alıp bunu merkezle paylaşmanız sebebiyle sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizler kısa adı 'SAS' olan sistemimiz ile ülke genelinde tüm teşkilatımızı rahatlattınız. Bu belki de ilk deneyiminizdi. Bundan sonrasına da inşallah yerel seçimlerle yeni bir adımı daha güçlü olarak atmış olacağız. Tabii burada ciddi tecrübe edindiniz. Bu tecrübeyle birlikte yerel seçimlerde bu işi çok daha güçlü bir şekilde değerlendirme, neticeye bağlama imkanına sahip olacağız."