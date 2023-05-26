Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Suriyelileri göndereceğiz' yalanı Canan Kaftancıoğlu'nun o sözleriyle ifşa oldu

BU İNSANLARIN TAMAMINI GÖNDERMEK GİBİ BİR GERÇEKLİK YOKTUR

Kaftancıoğlu söz konusu mesajında "Bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yoktur. İçini rahatlatıyor ya da duyduğunda rahatlıyor olabiliyorsun ama gerçekliği yok. Bunu parti de söyleyemez" dediği duyuldu.

Kaftancıoğlu'nun sözleri şu şekilde;

"21'inci yüz yılda 10 milyon yabancının geldiği bir ülkede ne yaparsanız yapın, evrensel hukuk diyorum; Avrupa ne düşünüyor, Amerika ne düşünüyor bunu bırakın, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yoktur.

Buna katılırım katılmam ayrı konu Atilla, sinirlensen de söylemek zorundayım, sinirlenmesen de... İçini rahatlatıyor ya da duyduğunda rahatlıyor olabiliyorsun ama gerçekliği yok. Bunu parti de söyleyemez"