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    • 26.05.2023 17:59
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    Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Suriyelileri göndereceğiz' yalanı Canan Kaftancıoğlu'nun o sözleriyle ifşa oldu

    Terör destekli 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık mülteci provokasyonlarını körükleyen Özdağ ile imzaladığı protokolde, "Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içinde ülkelerine geri gönderilecektir." ifadeleri yer aldı. Takiye siyaseti yaparak oy devşirmeye çalışıldığı Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz yıl Twitter'da katıldığı ses odasındaki ifadeleri ile ifşa oldu. Kaftancıoğlu'nun, "Evrensel hukuk kuralları çerçevesinde bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yoktur." dediği kayıtlar ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    ’Suriyelileri göndereceğiz’ yalanı ifşa oldu!

    14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyon oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte milliyetçi pozları kesmeye başladı.


    'SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ' YALANI İFŞA OLDU! | VİDEO İZLE

    İLK TUR HDP İLE İKİNCİ TUR ÖNCESİ ÜMİT ÖZDAĞ İLE SÖZLENDİ!
    İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek bir video çekti daha sonra da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile masaya oturdu.

    Daha önce "Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Özdağ'a da bakanlık vereceği konuşulan Kılıçdaroğlu 7 maddelik bir protokol imzaladı.

    1 YILDA SIĞINMACILARI GÖNDERECEKLERİNİ İDDDİA ETTİLER
    Kılıçdaroğlu'nun sık sık mülteci provokasyonlarını körükleyen Özdağ ile imzaladığı protokolde, "Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içinde ülkelerine geri gönderilecektir." ifadeleri yer aldı.

        KAFTANCIOĞLU: GERÇEKLİĞİ YOK
        İki ismin "1 yıl içinde hepsini göndereceğiz söyleminin" sadece siyaset yaparak oy devşirmeye dayandığı Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz yıl Twitter'da katıldığı ses odasındaki ifadeleri ile ifşa oldu.

        BU İNSANLARIN TAMAMINI GÖNDERMEK GİBİ BİR GERÇEKLİK YOKTUR
        Kaftancıoğlu söz konusu mesajında "Bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yoktur. İçini rahatlatıyor ya da duyduğunda rahatlıyor olabiliyorsun ama gerçekliği yok. Bunu parti de söyleyemez" dediği duyuldu.

        Kaftancıoğlu'nun sözleri şu şekilde;

        "21'inci yüz yılda 10 milyon yabancının geldiği bir ülkede ne yaparsanız yapın, evrensel hukuk diyorum; Avrupa ne düşünüyor, Amerika ne düşünüyor bunu bırakın, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yoktur.

        Buna katılırım katılmam ayrı konu Atilla, sinirlensen de söylemek zorundayım, sinirlenmesen de... İçini rahatlatıyor ya da duyduğunda rahatlıyor olabiliyorsun ama gerçekliği yok. Bunu parti de söyleyemez"

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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Suriyelileri göndereceğiz' yalanı Canan Kaftancıoğlu'nun o sözleriyle ifşa oldu
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