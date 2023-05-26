Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Suriyelileri göndereceğiz' yalanı Canan Kaftancıoğlu'nun o sözleriyle ifşa oldu

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyon oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte milliyetçi pozları kesmeye başladı.
İLK TUR HDP İLE İKİNCİ TUR ÖNCESİ ÜMİT ÖZDAĞ İLE SÖZLENDİ!
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek bir video çekti daha sonra da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile masaya oturdu.
Daha önce "Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Özdağ'a da bakanlık vereceği konuşulan Kılıçdaroğlu 7 maddelik bir protokol imzaladı.
1 YILDA SIĞINMACILARI GÖNDERECEKLERİNİ İDDDİA ETTİLER
Kılıçdaroğlu'nun sık sık mülteci provokasyonlarını körükleyen Özdağ ile imzaladığı protokolde, "Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içinde ülkelerine geri gönderilecektir." ifadeleri yer aldı.