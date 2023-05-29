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    • 29.05.2023 21:32
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    Fatih Portakal fondaş SÖZCÜ TV'de CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti: "Git torunlara bak!"

    14 ve 28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından CHP'de fatura Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkarıldı. Taban Kılıçdaroğlu'nu istifa çağırırken fondaş SÖZCÜ TV'nin spikeri Fatih Portakal da terör destekli 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayını istifaya etti. Daha önce Amerikan sermayeli FOX TV ve bugün CHP fondaşı SÖZCÜ TV'de yayın yaptığı halde "Ben hiçbir partili değilim" diyerek Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Portakal, "Sizin ayrılıp çocuklarınaza, eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor." dedi.

    takvim.com.tr
    Git torunlara bak!

    Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

    "GİT TORUNLARA BAK!" | VİDEO İZLE


    Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim konuşulmaya başlandı.

    KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
    12. seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.

    Koltuğa yapışıp istifa etmeye yanaşmayan Kılıçdaroğlu'na karşı CHP tabanı istifa çağrıları yaparken fondaş SÖZCÜ TV'nin spikeri Fatih Portakal da terör destekli 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayını istifaya etti.



        KILIÇDAROĞLU GİT TORUNUNA BAK
        Daha önce Amerikan sermayeli FOX TV ve bugün CHP fondaşı SÖZCÜ TV'de yayın yaptığı halde "Ben hiçbir partili değilim" diyerek Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Portakal, "Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için oy verdim. Çünkü siyaset üstü bir konuma geldiniz ama artık siz bu partiden gitmelisiniz. Yerel seçim diyerek ertelememeniz gerekiyor. Seçime giren değil kazanan bir lider olmanız gerekiyor. Her seçime giriyorsunuz kaybedediyorsunuz, bu önemli bir seçimdi sizin için ve bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor. Sizin ayrılıp çocuklarınaza, eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor." dedi.


        BAŞKAN ERDOĞAN VE AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARETERLE SAVURMUŞTU
        14 Mayıs'ta hezimet yaşayan CHP'nin yandaşlarından Fatih Portakal, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren seçmene hakaretler savurmuştu.

        Seçmenin Erdoğan'a güvenmesinden ve krizleri çözecek merkez olarak görmesinden rahatsız olan Fatih Portakal, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek vereceğim diyor. İşte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız." dedi.

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        Başkan Erdoğan’a dünya liderlerinden tebrik mesajı
        Haberler Güncel Fatih Portakal fondaş SÖZCÜ TV'de CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti: "Git torunlara bak!"
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