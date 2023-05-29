Fatih Portakal fondaş SÖZCÜ TV'de CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti: "Git torunlara bak!"

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
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Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim konuşulmaya başlandı.
KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
12. seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.
Koltuğa yapışıp istifa etmeye yanaşmayan Kılıçdaroğlu'na karşı CHP tabanı istifa çağrıları yaparken fondaş SÖZCÜ TV'nin spikeri Fatih Portakal da terör destekli 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayını istifaya etti.