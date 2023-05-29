Haberler Haber Videoları Fatih Portakal fondaş SÖZCÜ TV'de CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti: "Git torunlara bak!"

Fatih Portakal fondaş SÖZCÜ TV'de CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti: "Git torunlara bak!"

Fatih Portakal fondaş SÖZCÜ TV'de CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti: "Git torunlara bak!"
29.05.2023 21:12

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14 ve 28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından CHP'de fatura Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkarıldı. Taban Kılıçdaroğlu'nu istifa çağırırken fondaş SÖZCÜ TV'nin spikeri Fatih Portakal da terör destekli 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayını istifaya etti. Daha önce Amerikan sermayeli FOX TV ve bugün CHP fondaşı SÖZCÜ TV'de yayın yaptığı halde "Ben hiçbir partili değilim" diyerek Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Portakal, "Sizin ayrılıp çocuklarınaza, eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor." dedi.

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