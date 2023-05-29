CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili skandal iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çalışanı darbettiler

8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sandıkta hezimete uğramasının ardından CHP yandaşları iyice çirkinleşti.
"CHP'YE OY VERMEDİĞİ İÇİN DARBEDİLDİ"
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaş Hizmet Biriminde görevli U.A, iddiaya göre CHP'ye oy vermediği için darbedildi.
Darp raporu için başvuruda bulunacağı öğrenilen U.A, kendisini darbeden şahıstan da şikayetçi oldu.
TEPKİ GELDİ
Yaşanan vandallığa tepki gösteren eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak saldırıyı kınadığını belirtti.
"KENDİNDEN OLMAYANA YAŞAM HAKKI TANIMAYAN VANDALLARI KINIYORUM"
Türel paylaşımında darbedilen vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:
"Bu demokrasi düşmanı, tahammülsüz, kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan vandalları kınıyorum. Sorumlular hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Kardeşimize çok geçmiş olsun."
BENZER BİR SKANDAL DA İZMİR'DE!
Benzer bir skandal da İzmir'de yaşandı. İzmir'de Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan bir genç kız, taşlı saldırıya uğradı. Genç kız, uğradığı saldırı sonucu kanlar içinde kaldı.