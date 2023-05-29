CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili skandal iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çalışanı darbettiler

Darp raporu için başvuruda bulunacağı öğrenilen U.A, kendisini darbeden şahıstan da şikayetçi oldu.

TEPKİ GELDİ

Yaşanan vandallığa tepki gösteren eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak saldırıyı kınadığını belirtti.

"KENDİNDEN OLMAYANA YAŞAM HAKKI TANIMAYAN VANDALLARI KINIYORUM"

Türel paylaşımında darbedilen vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Bu demokrasi düşmanı, tahammülsüz, kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan vandalları kınıyorum. Sorumlular hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Kardeşimize çok geçmiş olsun."