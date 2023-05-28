Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.05.2023 22:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2023 22:34
    ABONE OL

    Seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de ses de gitti TIR da! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise ortalıktan kayboldu

    Başkan Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından ise CHP Genel Merkezi’ne büyük bir hüzün ve sessizlik hakim oldu. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması için getirilen TIR ise geri gönderildi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ise hiç gözükmemesi dikkatlerden kaçmadı.

    CHP’de suskunluk sarmalı

    Türkiye tarihi seçimde kararını vererek Başkan Erdoğan dedi. Başkan Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52,11 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu.



    Başkan Erdoğan'ın zaferinin ardından CHP Genel Merkezi'ne büyük bir hüzün ve sessizlik hakim oldu. Öyle ki CHP Genel Merkezine konuşma için getirilen TIR ortan kayboldu.



    CHP GENEL MERKEZİ'NDE YAS VAR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak tamamladı. Erdoğan'ın zaferi sonrası CHP Genel Merkezi'ndeki heyecanlı hava yerini kasvetli bir ortama bıraktı.



        KONUŞMA İÇİN GETİRİLEN TIR DA GERİ GİTTİ
        Erdoğan, Kısıklı'da zaferini kutlayarak vatandaşlara seslenirken, CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanan CHP heyeti, konuşma yapılması için bir TIR kiraladı. Genel Merkez'e getirilen TIR, hezimet sonrası geri gönderildi.



        ANKA VERİLERİ İLE ALGI YAPTILAR AMA HEZİMETİ KABUL ETTİLER
        CHP'nin finansını sağladığı ANKA Haber Ajansı, seçim sonuçları üzerinden bir algı girişiminde bulundu. Uzun süre Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren ajans, sonuçların ezici bir noktaya gelmesi ile Erdoğan'ı öne geçirmek zorunda kaldı. CHP Genel Merkezi'nde konuşan Faik Öztrak da, sonuçları inkar etmeye çalıştı. Ancak sonuçların kesinleşmesi ile o da sessizliğe büründü. CHP medyası da hezimeti kabul etti.



        EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ ORTADAN KAYBOLDU
        Öte yandan dikkat çeken bir diğer detay ise ilk tur seçimlerinde skandal manipülasyonlarda bulunan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ortalıkta hiç gözükmemesi oldu. Bilindiği üzere iki belediye başkanı ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde olmamasına rağmen Cumhurbaşkanı ilan etmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Güncel Seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de ses de gitti TIR da! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise ortalıktan kayboldu
            loading
            SON DAKİKA