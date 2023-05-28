Seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de ses de gitti TIR da! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise ortalıktan kayboldu

Türkiye tarihi seçimde kararını vererek Başkan Erdoğan dedi. Başkan Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52,11 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu.
Başkan Erdoğan'ın zaferinin ardından CHP Genel Merkezi'ne büyük bir hüzün ve sessizlik hakim oldu. Öyle ki CHP Genel Merkezine konuşma için getirilen TIR ortan kayboldu.
CHP GENEL MERKEZİ'NDE YAS VAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak tamamladı. Erdoğan'ın zaferi sonrası CHP Genel Merkezi'ndeki heyecanlı hava yerini kasvetli bir ortama bıraktı.