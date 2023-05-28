Seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de ses de gitti TIR da! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise ortalıktan kayboldu





ANKA VERİLERİ İLE ALGI YAPTILAR AMA HEZİMETİ KABUL ETTİLER

CHP'nin finansını sağladığı ANKA Haber Ajansı, seçim sonuçları üzerinden bir algı girişiminde bulundu. Uzun süre Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren ajans, sonuçların ezici bir noktaya gelmesi ile Erdoğan'ı öne geçirmek zorunda kaldı. CHP Genel Merkezi'nde konuşan Faik Öztrak da, sonuçları inkar etmeye çalıştı. Ancak sonuçların kesinleşmesi ile o da sessizliğe büründü. CHP medyası da hezimeti kabul etti.