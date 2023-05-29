Son dakika: AK Parti'den Onuncu Yıl Nutku vurgulu video!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminden zaferle çıkarak üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan geçerli oyların yüzde 52,16'sını alarak rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 puan fark attı.

O VİDEO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

AK Parti tarafından hazırlanan ve seçimden saatler önce yayınlanan 'Atatürklü video' ise seçim sonrasında yeniden gündem oldu.

Seçim videosunda Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'ndan kesitlere, meclis açılış konuşmalarına yer verildi.

Atatürk'ün konuşması boyunca da AK Parti iktidarlarının çalışmalarından örnekler ve Başkan Erdoğan'ın yabancı liderlerle olan buluşmalarından ve yurt gezilerinde halkla buluşmalarından karelere yer verildi.