Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.05.2023 12:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2023 13:12
    ABONE OL

    Son dakika: AK Parti'den Onuncu Yıl Nutku vurgulu video!

    AK Parti tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çalışmaları için hazırlanan video, seçim sonrasında da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda Atatürk’ün konuşmalarından kesitlerle AK Parti iktidarlarının faaliyetleri anlatılıyor.

    AK Parti’den Onuncu Yıl Nutku vurgulu video!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminden zaferle çıkarak üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan geçerli oyların yüzde 52,16'sını alarak rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 puan fark attı.

    O VİDEO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
    AK Parti tarafından hazırlanan ve seçimden saatler önce yayınlanan 'Atatürklü video' ise seçim sonrasında yeniden gündem oldu.

    Seçim videosunda Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'ndan kesitlere, meclis açılış konuşmalarına yer verildi.

    Atatürk'ün konuşması boyunca da AK Parti iktidarlarının çalışmalarından örnekler ve Başkan Erdoğan'ın yabancı liderlerle olan buluşmalarından ve yurt gezilerinde halkla buluşmalarından karelere yer verildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    30 yıldır her zaferin sahibi: Başkan Erdoğan
    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'den Onuncu Yıl Nutku vurgulu video!
        loading
        SON DAKİKA