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    • 29.05.2023 14:22
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü: Anneannesi Sultan Yaylalı son yolculuğuna uğurlandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaşamını yitiren anneannesi Sultan Yaylalı, Konya'nın Kulu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taziyeleri kabul etti.

    Bakan Koca’nın acı günü

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaşamını yitiren anneannesi Sultan Yaylalı, Konya'nın Kulu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

    Koca'nın anneannesi Yaylalı (88), yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 25 gündür tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün hayatını kaybetti.

    BAKAN KOCA TAZİYELERİ KABUL ETTİ
    Kulu'ya bağlı Acıkuyu Mahallesi'ne getirilen Yaylalı'nın cenazesi, öğle namazının ardından mahalle kabristanlığında kılınan cenaze namazıyla aile kabristanlığında toprağa verildi.

    Cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taziyeleri kabul etti.

    Törene, Bakan Koca'nın yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Vedat Cenger, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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