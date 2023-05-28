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    • 28.05.2023 19:56
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    Başkan Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik mesajı

    Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların açılması devam ederken, Başkan Erdoğan'a ilk tebrik mesajı Katar Emiri Tamim Bin Hamad ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan geldi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’a dünya liderlerinden tebrik mesajı

    Cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların açılması devam ederken Başkan Erdoğan seçimi önde götürüyor. Başkan Erdoğan'ın seçim zaferine dünyadan tebrik mesajları gelmeye başladı.

    Katar Emiri Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim. Kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri daha geliştirmek açısından arzularınızı gerçekleştirmenizi dilerim." dedi.

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise tebriklerini Türkçe sundu.

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