ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı: Birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken Türkiye bugün ikinci tur için sandık başına gitti.





BAŞKAN ERDOĞAN KAZANDI

Açıklanan son verilere göre sandıkların %99.49'u sayılırken Erdoğan 52.1 Kılıçdaroğlu ise 47.9'da kaldı. Bu sonuç ile Başkan Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.