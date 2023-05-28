ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı: Birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken Türkiye bugün ikinci tur için sandık başına gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN KAZANDI
Açıklanan son verilere göre sandıkların %99.49'u sayılırken Erdoğan 52.1 Kılıçdaroğlu ise 47.9'da kaldı. Bu sonuç ile Başkan Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
DÜNYA LİDERLERİNDEN ART ARDA TEBRİK MESAJLARI
Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından dünya liderleri art arda tebrik mesajlar paylaştı.
"ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
Biden sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz.NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.