Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.05.2023 00:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2023 00:14
    ABONE OL

    ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı: Birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum

    Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferinden sonra dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi için tebrik etti. Biden sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz.NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

    Biden’dan Başkan Erdoğan’a tebrik mesajı

    Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken Türkiye bugün ikinci tur için sandık başına gitti.



    BAŞKAN ERDOĞAN KAZANDI
    Açıklanan son verilere göre sandıkların %99.49'u sayılırken Erdoğan 52.1 Kılıçdaroğlu ise 47.9'da kaldı. Bu sonuç ile Başkan Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.



    DÜNYA LİDERLERİNDEN ART ARDA TEBRİK MESAJLARI
    Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından dünya liderleri art arda tebrik mesajlar paylaştı.



    "ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
    Biden sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz.NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!
    Haberler Güncel ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı: Birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum
        loading
        SON DAKİKA