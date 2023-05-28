Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.05.2023 02:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2023 02:27
    ABONE OL

    Emine Erdoğan'dan seçim sonuçlarına ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız. Bu yolda desteğini ve emeğini esirgemeyen yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    AA
    Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız. Bu yolda desteğini ve emeğini esirgemeyen yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



    Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



    "Güven, istikrar, büyük ve güçlü Türkiye diyerek sandığa giden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İlk günkü aşkla bir ve beraber olmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız. Bu yolda desteğini ve emeğini esirgemeyen yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Meral Akşener’e istifa çağrısı
    Haberler Güncel Emine Erdoğan'dan seçim sonuçlarına ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun
        loading
        SON DAKİKA