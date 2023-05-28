Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından bir araya gelen grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Başkan Erdoğan'ın posterini astı.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlama yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar, önceden hazırladıkları Başkan Erdoğan'ın pilot montlu fotoğrafının bulunduğu "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan posteri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı. Kutlama yapanlar daha sonra posteri bulunduğu yerden alarak köprüden ayrıldı.
- Güncel
- 29.05.2023 05:18
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- Son Güncelleme:
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- 29.05.2023 05:18
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asıldı
Yüzyılın seçiminde sonuçlar belli olduktan sonra bir araya gelen grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan Başkan Erdoğan posteri astı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından bir araya gelen grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Başkan Erdoğan'ın posterini astı.
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