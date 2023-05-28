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    • Güncel
    • 29.05.2023 05:18
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    • 29.05.2023 05:18
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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asıldı

    Yüzyılın seçiminde sonuçlar belli olduktan sonra bir araya gelen grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan Başkan Erdoğan posteri astı.

    DHA
    Yine Reis, Yeniden Reis

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından bir araya gelen grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Başkan Erdoğan'ın posterini astı.



    Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlama yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar, önceden hazırladıkları Başkan Erdoğan'ın pilot montlu fotoğrafının bulunduğu "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan posteri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı. Kutlama yapanlar daha sonra posteri bulunduğu yerden alarak köprüden ayrıldı.

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    Haberler Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asıldı
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