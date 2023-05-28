CHP yine çöktü! Veri akışı kesildi

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen seçimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan önde götürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken Türkiye bugün ikinci tur için sandık başına gitti.
ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE
Açıklanan son verilere göre sandıkların %97.12'si sayılırken Erdoğan 52.21 Kılıçdaroğlu ise 47.79'da kaldı.
CHP FONDAŞLARI KILIÇDAROĞLU'NU ÖNDE GÖSTERDİ
Ancak CHP fondaşı kanallar Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia ederek Anka'nın verilerini ekrana verdi. Halk TV, TELE1, KRT, SÖZCÜ TV gibi yayın organları Kılıçdaroğlu'nu önde göstererek manipülasyon yaptı.
Sözcü TV;
Halk TV;
KRT;
CHP VERİ AKIŞINI PATLADI
CHP fondaşları manipülasyon yapsa da Kılıçdaroğlu'nun geride olduğunun kesinleşmesinin ardından CHP'nin sisteminde veri akışının durduğu görüldü.
CHP Genel Merkezi kendisine ait sistemin çökmesi sonrası verilerin akışını durdurdu.
"SEÇİMDEN SONRA GÖRÜŞÜRÜZ"
Partinin seçim sitesi "geliyorum.chp.org.tr" kapatıldı. Siteye girenler, "Seçim sistemlerimiz tam gaz çalışıyor! Seçim esnasında ihtiyaç duymadığımız tüm web sitelerini 29.05.2023 23.59'a kadar geçici olarak kapattık. Seçimden sonra görüşürüz." ifadesiyle karşılaştı.
Halk TV'nin hava durumu yayını göstermesi sosyal medyada dalga konusu oldu
CHP 14 MAYIS'TA DA MANİPÜLASYONA GİRİŞMİŞTİ
CHP'nin 14 Mayıs'ta giriştiği manipülasyon da ortaya çıkmıştı.
14 Mayıs gecesi 18.30'da YSK'nın seçimlere ilişkin yayın yasağını kaldırmasının ardından açıklanan verilerde Başkan Erdoğan önde olduğu görüldü.
Kılıçdaroğlu fark yerken CHP büyük bir manipülasyona imza attı.
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI İLAN ETTİ
Adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu'na karşı savaş veren ancak daha sonra kendilerine Cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek süreci manipüle ettti vatandaşı kandırdı.
İmamoğlu ve Yavaş CHP'nin veri akışına göre Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia etti. Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir." İddiasında bulundu.
İmamoğlu gibi ABB Başkanı Mansur Yavaş da açılan sandık verilerine göre "Kılıçdaroğlu öndedir." dedi. Mansur Yavaş, "Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" iddiasında bulundu.