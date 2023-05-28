CHP yine çöktü! Veri akışı kesildi

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CHP 14 MAYIS'TA DA MANİPÜLASYONA GİRİŞMİŞTİ

CHP'nin 14 Mayıs'ta giriştiği manipülasyon da ortaya çıkmıştı.

14 Mayıs gecesi 18.30'da YSK'nın seçimlere ilişkin yayın yasağını kaldırmasının ardından açıklanan verilerde Başkan Erdoğan önde olduğu görüldü.

Kılıçdaroğlu fark yerken CHP büyük bir manipülasyona imza attı.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI İLAN ETTİ

Adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu'na karşı savaş veren ancak daha sonra kendilerine Cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek süreci manipüle ettti vatandaşı kandırdı.

İmamoğlu ve Yavaş CHP'nin veri akışına göre Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia etti. Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir." İddiasında bulundu.

İmamoğlu gibi ABB Başkanı Mansur Yavaş da açılan sandık verilerine göre "Kılıçdaroğlu öndedir." dedi. Mansur Yavaş, "Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" iddiasında bulundu.