7'li koalisyonun küçük ortağı DEVA Partili İdris Şahin'den anket ve seçim gecesi itirafı: "Kaybettiğimizi herkes biliyordu"

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en kritik seçimlerinden biri için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimi açık ara önde bitirdi.
"KAYBETTİĞİMİZİ HERKES BİLİYORDU" | VİDEO İZLE
BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI
Seçim sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranını yakaladı.
Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı.
FETÖ'nun kurduğu CHP'nin köpürttüğü kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce %0.43 oranında kaldı.
SEÇİM DEVAM EDERKEN EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ MANİPÜLASYON YAPTI
Seçim günü 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza attığı "Öndeyiz" provokasyonu ve CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın imza attığı manipülasyonu akıllara kazındı.
Başkan Erdoğan'ın açık ara önde gittiği seçimi provoke etmek için defalarca kamera karşısına geçen ikili Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan ederek seçmenin aklıyla dalga geçti.
ANKETLERDE İLK TURDA KAZANIYORUZ GİBİ BİR SONUÇ YOKTU
Yaşananlar sonrası 7'li koalisyonun küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Yardımcısı İdris Şahin, katıldığı canlı yayında seçimin ilk turda kazanılmayacağını itiraf etti. Şahin seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde dönen dolapları ise saat vererek ağzından kaçırdı.
Şahin, seçimden önce yaptırdıkları anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir sonucun olmadığını belirtti. Seçimin ilk turda kazanılmayacağını CHP'lilerin de bildiğini ifade eden Şahin, 7'li koalisyonun diğer bileşenlerinin de bu durumdan haberdar olduğunu söyledi.
"OLUMLU HAVADAN ETKİLENEREK SANKİ İŞ İLK TURDA BİTECEK GİBİ BİR ALGI SATIN ALINDI"
Son haftada mitingler ve kamuoyundaki ilgiden ötürü ilk turda kazanılacakmış havasına girildiğini de belirten Şahin, "Son 1 haftada özellikle mitinglerden kaynaklanan hava ve çarşıya pazara gittiğiniz zaman muazzam bir şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu. Bu olumlu havadan etkilenerek sanki iş ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı. Son derece yanlıştı." dedi.