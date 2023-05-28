CHP yandaşı Enver Aysever ANKA'yı bombaladı: Böyle bir haber ajansı yok

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi.CHP Sözcüsü Faik Öztrak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy sayım işlemleri devam ettiği sırada kameralar karşısına geçerek ilginç açıklamalarda bulundu. Anka verileri ve AA verileri arasında büyük bir farkın olduğu seçim sonuçlarında Anadolu Ajansı'na göre Başkan Erdoğan'ın oyu yüzde 52.09 olarak gösterildi.Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.91 oy almış görünüyor.

ANKA ise uzun bir süre Kılıçdaroğlu'nu daha yüksek bir oy almış olarak göstererek, spekülasyonda bulundu. Daha sonra ise Başkan Erdoğan'ın oy oranını yüzde 52,02 Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını ise yüzde 47,98 olarak gücelledi.

ANKA verilerinin yanıltıcılığını ortaya koyan bir açıklama yapan Öztrak, Başkan Erdoğan'ın önde olduğunu kabullendi. Öztrak, "Nefes nefese bir yarış var. Şu an 2 kişiden birinin oyunu almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, ellerindeki verileri açıklamaktan kaçınan Öztrak, sandık başındaki görevlilere 'sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulundu.

Öztrak'ın bu açıklamalarının ardından SZC TV'de Fatih Portakal'ın moderatörlüğündeki Seçim Özel Yayınını sırasında konuşan Portakal, "Faik Öztrak Nefes nefeseyiz dedi. Dikkat ederseniz biz öndeyiz demedi." dedi.