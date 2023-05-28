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    • 28.05.2023 20:58
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    CHP yandaşı Enver Aysever ANKA'yı bombaladı: Böyle bir haber ajansı yok

    Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına dair veriler gelmeye devam ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulundu. Verileri paylaşmaktan sakınan Özrak, " Nefes nefese bir yarış var" dedi. Öztrak'ın bu ilginç sözlerinin ardından CHP yandaşı bir televizyon kanalında konuşan İsmail Saymaz ise “Kılıçdaroğlu'nın %50 ve üzerinde oy aldığı yer daha sınırlı bir alanı kaplıyor. AK Parti'nin 21 yıldır üzerinde durduğu dinamik değişmemiş gözüküyor.” dedi. Saymaz, ayrıca ANKA verilerine de isyan etti. CHP yandaşı olarak bilinen Enver Aysever ise sosyal medyada ANKA verilerinin doğruyu yansıtmadığını ve ANKA Haber Ajansı’nın CHP'li Tuncay Özkan'a ait olduğunu iddia ettiği bir paylaşım yaptı. SZC TV'de Seçim Özel Yayını sırasında konuşan Nevzat Çiçek, ANKA verileri hakkında "Hakikati saklayamazsın, hakikat neyse o" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yandaş gazeteciler ANKA verilerine isyan etti

    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi.CHP Sözcüsü Faik Öztrak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy sayım işlemleri devam ettiği sırada kameralar karşısına geçerek ilginç açıklamalarda bulundu. Anka verileri ve AA verileri arasında büyük bir farkın olduğu seçim sonuçlarında Anadolu Ajansı'na göre Başkan Erdoğan'ın oyu yüzde 52.09 olarak gösterildi.Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.91 oy almış görünüyor.

    ANKA ise uzun bir süre Kılıçdaroğlu'nu daha yüksek bir oy almış olarak göstererek, spekülasyonda bulundu. Daha sonra ise Başkan Erdoğan'ın oy oranını yüzde 52,02 Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını ise yüzde 47,98 olarak gücelledi.

    ANKA verilerinin yanıltıcılığını ortaya koyan bir açıklama yapan Öztrak, Başkan Erdoğan'ın önde olduğunu kabullendi. Öztrak, "Nefes nefese bir yarış var. Şu an 2 kişiden birinin oyunu almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, ellerindeki verileri açıklamaktan kaçınan Öztrak, sandık başındaki görevlilere 'sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulundu.

    Öztrak'ın bu açıklamalarının ardından SZC TV'de Fatih Portakal'ın moderatörlüğündeki Seçim Özel Yayınını sırasında konuşan Portakal, "Faik Öztrak Nefes nefeseyiz dedi. Dikkat ederseniz biz öndeyiz demedi." dedi.



    Bunun üzerine yayındaki konuklar "Anka ve AA arasında makas çok açık." İfadelerini kullandı.

    CHP yanlısı İsmail Saymaz ise "Kılıçdaroğlu'nın %50 ve üzerinde oy aldığı yer daha sınırlı bir alanı kaplıyor. AK Parti'nin 21 yıldır üzerinde durduğu dinamik değişmemiş gözüküyor." dedi.

    CHP yandaşı Enver Aysever de yaptığı canlı yayınında ANKA hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aysever canlı yayında kullandığı ifadelerle Özkan'a da yüklendi.
    CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, ANKA Haber Ajansı'nın kendisine ait olmadığını öne sürüyordu. Aysever Tuncay'ın ifadelerinin yalan olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:



    "Herkes bilsin Tuncay Özkan yalan söylüyor. ANKA ajansı ve KRT Televizyonu Tuncay Özkan'ın. KRT Televizyonu'nda Engin Özkoç ile ortaklar. Teyzeoğlu'nun üzerine yapıyor. ANKA Ajansı'nın kendi kaynaklarından aldığı hiçbir veri yok. "

        Aysever'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar "ANKA diye bir ajan yok" dedi.

        Diğer bir kullanıcı ise "Böyle teker teker dökülün" ifadelerini kullandı.

        Bir başka kullanıcı ise Kılıçdaoğlu için "Önce SSK'yı batırdı, şimdi de CHP'yi batıracak! %1 Oy karşılığı 40 vekil veren hesap uzmanı." dedi.

        ANKA verilerine CHP yandaşı İsmail Saymaz da isyan etti: 18 dakika önce 4 bin önde olan Kılıçdaroğlu ANKA'da geriye düştü. Kılıçdaoğlu, 18 dakikada 1 milyon 343 bin geriye düştü. ANKA Haber Ajansı'nın bu tür tuhaflıklara mahal vermemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

        Seçim Özel Yayını sırasında Nevzat Çiçek'in ise sosyal medyadan "Yandaş Sözcü TV, Erdoğan'nın zaferini kabullendi" başlığıyla karşılaşmasının ardından, "İki veri var o iki veri ile ilgili hepimiz analiz yapıyoruz, sonuçlar az çok belli. Hakikati saklayamazsınız. Hakikat neyse o." açılamasında bulunması dikkat çekti.

            Programda konuşan konuklar artık "buradan dönmez" diyerek, mağlubiyeti kabullendi. Sonuç karşısında hezimete uğrayan Saymaz, "CHP'lilerin şu haritayı genişçe açıp yönettiğimiz illerde farkı neden bu kadar açtık diye düşünmesi gerek." dedi.

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            Haberler Güncel CHP yandaşı Enver Aysever ANKA'yı bombaladı: Böyle bir haber ajansı yok
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