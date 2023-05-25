Sinan Oğan'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar: Demirtaş'a özgürlük diyenlere destek olamayız





"İLHAM ALİYEV BENİ ARAMADI"

İlham Aliyev beni aramamıştır. Bana Aliyev'den bir mesaj gelmemiştir. Aliyev'in böyle bir girişimde bulunacağı da aklımın ucundan geçmez. Bizim turancı ruhumuzun doğal bir geleneğidir. Gönül bağı başka bir şeydir. Türkiye, Azerbaycan'ın Azerbaycan da Türkiye'nin iç işlerine karışamaz.

Benim petrol kuyularım varmış öyle diyorlar. Bizim seçim otobüsümüzün mazotu bitti, benzin istasyonu sahibi bu benden olsun dedi. Kendi kiraladığımız seçim otobüsümüzü gezdiremiyorduk biz. Bırakın bu iddiaları. Mahkemem varsa getirin belgelerini önüme koyun.

Cumhurbaşkanlığı ile Parlamentonun aynı zeminde olması

21 yllık bir iktidar karşısında parlamento bile alamamışsınız, siz ne konuşuyorsunuz. Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı'nın ayrı taraflarda olması ülkeyi krize götürür. Parlamentoyu alanlara destek vermekten daha doğal bir şey olamaz. Bu ülkenin tek bir istikrarsızlığa tahammülü yoktur. İstikrarın olmadığı yerde yaşanacak kriz hepimizi etkileyecek.

Beni linç etmeyin, yeterince dersine çalışmayanları linç edin, 20 yılda iktidar yıpranır ve siz buna rağmen üstünlüğü sağlayamamışsınız. HDP'siz bir parlamento üstünlüğü olsaydı düşünürdük. Hepsi bir araya gelse dahi bir üstünlük kurulamıyor. Siz vatandaşı ikna edememişsiniz.

Sayın Meral Akşener bir karar verdi masadan kalktı. Aynı güruh nasıl bir linç etmektir. Ailesine özel hayatına kadar Sayın Akşener'i perişan ettiler. Akşener geri döndü bu sefer övmeye başladılar. Sonra Sayın İnce'ye başladılar, sürecin dışına itildi. Şimdi de sıra bize geldi. Biz hangi pazarlığı yaptık? İlkeler bazında bir uzlaşma sağladık sadece.



DEMOKRASİ BÖYLE Mİ GELECEK?

Demokrasi için linç darbe kadar tehlikelidir. Sosyal medya darbesi planlıyorlar. Beni eleştirebilirsiniz ama bana eşime çocuklarıma? Nedir bu küfür. Siz demokrasiyi böyle mi getireceksiniz. Allah korusun. En az FETÖ kadar tehlikeli bir sosyal medya linç kültürü yayıldı. Sosyal medyaya harcadığınız zamanı sahaya harcayın.

Siz beni linçliyorsunuz diye ben HDP'nin yanında durmayacağım. Önümüzde 3 seçenek vardı birisi tarafsız kalmak. Bunu tercih etmedik. Memleket bu gündeyken bizim bir yön belirlememiz gerekecekti. En azından tarih bizi şöyle yazacak: HDP ile yan yana durmadı. Her gün başka bir fikir ortaya koyan bir yapıyla bizim birlikte olmamız mümkün değildir. Demirtaş'a özgürlük diyenlere destek olamayız.