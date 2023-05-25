Başkan Erdoğan oy için pazarlığı açıkladı: "Kılıçdaroğlu, desteği için Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif etmiş"

Türkiye 28 Mayıs'a giderayak 8'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti, Zafer Partisi ve HDPKK aynı noktada buluştu.
İlk tur öncesi terör örgütlerine 'özgürlük' ve 'kayyumları kaldırma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, ikinci tura giderayak 'milliyetçi' kılığa büründü.
KILIÇDAROĞLU, ÖZDAĞ İLE EL SIKIŞTI
Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a destek vermesi sonrası harekete geçen Bay Bay Kemal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaşarak, kayyumların kaldırılmaması ve terörle mücadele sözü verdi.
"KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZDAĞ'A ÜÇ BAKANLIK TEKLİF EDİLMİŞ"
Zafer Partisi Genel Başkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bakanlık pazarlığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a 3 bakanlık teklifi yaptığını belirten Erdoğan, "Numan Bey açıkladı. Böyle bir talebi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu 3 bakanlık teklifi yapmış." dedi.
Özdağ'ın kendilerine destek vermek için bakanlık teklifi yaptığını ancak kendilerinin pazarlık yapmadığını açıklayan Erdoğan, "Numan Bey'e 'AFAD gibi bir bakanlık veya İçişleri Bakanlığı verilirse, bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımlar atılırsa, destek veririm' demiş. Numan Bey de kendisine, 'Cumhurbaşkanımız böyle şeylere kapalı' demiş. Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız. İçişleri Bakanlığı talebi oldu. Numan Bey de 'Cumhurbaşkanımız kabul etmez' dedi. Böylelikle bağ koptu." ifadelerini kullandı.