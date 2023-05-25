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    • 25.05.2023 21:48
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    • 25.05.2023 22:11
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    Başkan Erdoğan oy için pazarlığı açıkladı: "Kılıçdaroğlu, desteği için Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif etmiş"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bakanlık pazarlığını açıkladı. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu 3 bakanlık teklifi yapmış" dedi. Benzer bir teklifin Özdağ tarafından kendilerine yapıldığını ancak kendilerinin böyle pazarlıklara ilkesel olarak girmediklerini belirten Erdoğan, "Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız. İçişleri Bakanlığı talebi oldu. Numan Bey de 'Cumhurbaşkanımız kabul etmez' dedi. Böylelikle bağ koptu." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan oy için pazarlığı açıkladı!

    Türkiye 28 Mayıs'a giderayak 8'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti, Zafer Partisi ve HDPKK aynı noktada buluştu.



    İlk tur öncesi terör örgütlerine 'özgürlük' ve 'kayyumları kaldırma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, ikinci tura giderayak 'milliyetçi' kılığa büründü.

    KILIÇDAROĞLU, ÖZDAĞ İLE EL SIKIŞTI
    Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a destek vermesi sonrası harekete geçen Bay Bay Kemal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaşarak, kayyumların kaldırılmaması ve terörle mücadele sözü verdi.


    "KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZDAĞ'A ÜÇ BAKANLIK TEKLİF EDİLMİŞ"
    Zafer Partisi Genel Başkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bakanlık pazarlığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a 3 bakanlık teklifi yaptığını belirten Erdoğan, "Numan Bey açıkladı. Böyle bir talebi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu 3 bakanlık teklifi yapmış." dedi.

    Özdağ'ın kendilerine destek vermek için bakanlık teklifi yaptığını ancak kendilerinin pazarlık yapmadığını açıklayan Erdoğan, "Numan Bey'e 'AFAD gibi bir bakanlık veya İçişleri Bakanlığı verilirse, bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımlar atılırsa, destek veririm' demiş. Numan Bey de kendisine, 'Cumhurbaşkanımız böyle şeylere kapalı' demiş. Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız. İçişleri Bakanlığı talebi oldu. Numan Bey de 'Cumhurbaşkanımız kabul etmez' dedi. Böylelikle bağ koptu." ifadelerini kullandı.

        "SAYIN ÖZDAĞ BİZDEN BAKANLIK TALEP ETTİ"
        Başkan Erdoğan'nın söz ettiği bakanlık pazarlığının detaylarını gün içinde bir televizyon kanalına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, canlı yayında açıklamıştı. Kurtulmuş, "Daha sonra net bir şekilde anlaşıldı ki, bunu söylemek istemezdim ama sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu. Bu kadar tartışmadan sonra söylemek hakkaniyeti teslim bakımından olur. Bir bakanlığın verilmesi ve göç meselesinin o bakanlık üzerinden düzenlenmesi, tercihan İçişleri Bakanlığı üzerinden düşünülüyordu. Göç meselesinin bizim tarafından düzenlenmesinin doğru olacağı, tercihan İçişleri Bakanlığı olmasının doğru olacağını ifade etti. Ben de verdiğim cevabı söyleyeyim; Cumhur İttifakı başından itibaren hiçbir şekilde al ver pazarlığı içerisinde olmadık. Cumhur İttifakı'na katılan hiçbir partinin böyle bir pazarlığı olmamıştır. Karşı tarafla daha evvel temasın olduğunu söyledi, görüşmeden sonra da temas olabileceğini söyledi. Biz de açık pazarlık değil ilkesel duruşumuz olduğunu söyledik. Temelde terör ve göç gibi iki konuyu konuştuk. Gayet güzel, medeni ve olgun bir görüşme oldu. Sonuçta esas meselenin bir pozisyon ya da bakanlık pazarlığı olduğunu ifade etmek isterim." ifadelerin kullanmıştı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan oy için pazarlığı açıkladı: "Kılıçdaroğlu, desteği için Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif etmiş"
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