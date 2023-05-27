Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara sandığa gidin çağrısı: 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız

O TORBALARDAN DA CUMHUR İTTİFAKI ÇIKACAK

Başkan Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında her gece ellerini semaya açan mazlum ve mahzun gönüller kazanacak. Şu ana kadar 2 milyon yurt dışındaki vatandaşımız oy kullandı. PKK, ne yapıyor, onlara saldırıyor. Ama onlar oylarını kullandılar. Oylar Ankara'ya geldi. Onlar da açılacak. İnşallah o torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

Bu sahtekarlar kadınlar kaybedecek diyor, kadınlar niye kaybedecek. 21 senedir bu ülkenin kadınları hiç kaybetti, hep kazandı Bay Kemal. Nur Serter İkna odalarında kızların başını açmaya çalıştı. Şimdi nerede Nur Serter yok. Bu sahtekarlığı bu cambazlığı bırak. Ne olduğunuzu biliyoruz. Biz kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'yi kurduk. Benim kızım kızlarım İmam Hatip okulunun kapısından çevrildiler. Ben kızımı bir arkadaşım müdür olduğu okula göndermek zorunda kaldım.