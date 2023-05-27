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    • 27.05.2023 10:12
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    Kılıçdaroğlu teröristlere kol kanat germişti! Sözlerini arşiv unutmadı

    CHP Genel Başkanı ve 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Tur'da milliyetçi seçmenden oy devşirmek için söylem değiştirse de daha önce yaptığı açıklamalar unutulmadı. 14 Mayıs seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu, milli bilince zarar verecek birçok açıklamaya imza atmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kılıçdaroğlu’nun terör güzellemesi unutulmadı

    8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimleri öncesi milliyetçi seçmenden oy almak amacıyla söylemlerini değiştirse de geçmiş söylemleri bu durumun tamamen aldatmaca olduğunu gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu, geçmiş dönemlerde yaptığı birçok açıklamayı unutmaya çalışıyor olsa da skandal ifadelere yer verdiği ve milliyetçi çizgiden uzak söylemlerini arşiv unutturmadı.



    "YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖREMEYİZ"
    Türkiye'nin sınırlarından kovmak için birçok kez askeri operasyon yaptığı YPG ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu 20 Ekim 2014 tarihinde, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." İfadelerini kullanmıştı.



    "ANAYASAYI DEĞİŞTİRELİM"
    Tarihler 4 Mart 2019'u gösterdiğinde ise "YPG bize mi saldıracak" sözleriyle büyük bir skandala imza atmıştı. 26 Ekim 2015 tarihinde, katıldığı bir canlı yayında, "Anayasayı değiştirelim" demesinin akabinde program yorumcularında birinin '2. ve 3. Maddeleri mesela' sözünü karşılık 'Tabi, söyledik bütün bunları tamamını' dedi.


        DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASI VURGUSU
        Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kılıçdaroğlu, 2020 yılında katıldığı bir canlı yayın programında ise HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Selahattin Demirtaş bütün bu iddianameleri şeref madalyası olarak takacaktır." İfadelerini kullandı.
        26 Ağustos 2021 tarihinde ise "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim." açıklamasında bulundu.

        "BARİKATLARI KURAN ARKADAŞLAR"
        Türkiye'nin gündemini bir dönem oldukça meşgul eden Hendek eylemlerini gerçekleştiren terör sempatizanlarıyla ilgili olarak "Barikatları kuran arkadaşlar" sözlerini sarf etti.



        HDP İLE 'HAYIR' OYU VERMİŞTİ
        CHP, Irak ve Suriye tezkerelerine HDP ile birlikte "Hayır" oyu verdi. 27 Mayıs 2022 tarihinde katıldığı bir çalıştaysa ise "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" dedi.

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