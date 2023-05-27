Kılıçdaroğlu teröristlere kol kanat germişti! Sözlerini arşiv unutmadı

8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimleri öncesi milliyetçi seçmenden oy almak amacıyla söylemlerini değiştirse de geçmiş söylemleri bu durumun tamamen aldatmaca olduğunu gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu, geçmiş dönemlerde yaptığı birçok açıklamayı unutmaya çalışıyor olsa da skandal ifadelere yer verdiği ve milliyetçi çizgiden uzak söylemlerini arşiv unutturmadı.
"YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖREMEYİZ"
Türkiye'nin sınırlarından kovmak için birçok kez askeri operasyon yaptığı YPG ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu 20 Ekim 2014 tarihinde, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." İfadelerini kullanmıştı.
"ANAYASAYI DEĞİŞTİRELİM"
Tarihler 4 Mart 2019'u gösterdiğinde ise "YPG bize mi saldıracak" sözleriyle büyük bir skandala imza atmıştı. 26 Ekim 2015 tarihinde, katıldığı bir canlı yayında, "Anayasayı değiştirelim" demesinin akabinde program yorumcularında birinin '2. ve 3. Maddeleri mesela' sözünü karşılık 'Tabi, söyledik bütün bunları tamamını' dedi.