Kılıçdaroğlu teröristlere kol kanat germişti! Sözlerini arşiv unutmadı





"YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖREMEYİZ"

Türkiye'nin sınırlarından kovmak için birçok kez askeri operasyon yaptığı YPG ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu 20 Ekim 2014 tarihinde, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." İfadelerini kullanmıştı.