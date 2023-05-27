Savcı Sayan'dan dikkat çeken 'Deniz Baykal' açıklaması: CHP’nin içindeki FETÖ’cüleri görse acı çekerdi

Ağrı Belediye Başkanlığı yapan ve görevinden istifa ederek AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Savcı Sayan, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklama yaptı.
Milyonların yarın sandık başına gideceği Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi paylaşımda bulunan Sayan'ın CHP Eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ile ilgili söylediği sözler gündem oldu.
"ERDOĞAN BU ÜLKEYE LAZIM"
Sayan, Baykal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gizli bir hayranlığı olduğunu ifade ettiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Sayın Baykal her ne kadar Sayın Erdoğan'a rakip olsa da özel görüşmelerimizde cümlelerinden anladığım kadarıyla gizli bir Erdoğan hayranıydı. Bazen siyaset dışında oturup dertleştiğimizde Sayın Erdoğan'dan hep takdirle bahsederdi. "Kerata çok güzel belediyecilik yaptı" Başbakanlığı çok iyi götürüyor bu ülkeye lazım diyordu."
BİRLİKTE YÖNETİRSEK TÜRKİYE'Yİ KİM TUTABİLİR?
Sayan, Baykal'ın Türkiye'yi Başkan Erdoğan ile birlikte yönetme hayalini de paylaşarak, "Bir gün bana dedi ki düşünsenize ben cumhurbaşkanıyım Türkiye'yi yurtdışında temsil ediyorum. Sayın Erdoğan içeride başbakan ve Türkiye'yi Şahlandıran işler yapıyor. Türkiye'yi kim tutabilir? Ama siyaset böyle bir şeye müsaade etmez diyordu." dedi.
Baykal'ın yerli ve milli bir lider olduğunu dile getiren Sayan, "Sayın cumhurbaşkanımız başbakan iken yurtdışında bulunduğunda sayın Baykal biz yardımcılarını toplar ve şöyle derdi, ülkemizin başbakan ve bakanları yurtdışında iken müzekkere masasında onların elini zayıflatacak hiçbir beyanda bulunmayacaksınız Türkiye'ye döndüklerinde hesaplaşırız. Ama bugün o gün değildir yurtdışındaki başbakanımıza, bakanlarımıza destek olmalıyız, partimizin menfaati için ülkemizin menfaatini bertaraf edemeyiz." İfadelerini kullandı.