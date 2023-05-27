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    • 27.05.2023 12:47
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    • 27.05.2023 12:49
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    Savcı Sayan'dan dikkat çeken 'Deniz Baykal' açıklaması: CHP’nin içindeki FETÖ’cüleri görse acı çekerdi

    İzmir 27. Dönem Milletvekili adayı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Deniz Baykal’la ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sayan, Baykal'ın özel görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayranlıkla bahsettiğini belirterek, “Erdoğan’a gizli bir hayranlığı vardı” ifadelerini kullandı. Öte yandan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un Deniz Baykal adına bir park açtığını duyuran Sayan, “Liderlerini unutan CHP’liler utanır.” diyerek CHP yönetimine yönelik eleştiride bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dikkat çeken ’Deniz Baykal’ açıklaması:

    Ağrı Belediye Başkanlığı yapan ve görevinden istifa ederek AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Savcı Sayan, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklama yaptı.

    Milyonların yarın sandık başına gideceği Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi paylaşımda bulunan Sayan'ın CHP Eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ile ilgili söylediği sözler gündem oldu.



    "ERDOĞAN BU ÜLKEYE LAZIM"
    Sayan, Baykal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gizli bir hayranlığı olduğunu ifade ettiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
    Sayın Baykal her ne kadar Sayın Erdoğan'a rakip olsa da özel görüşmelerimizde cümlelerinden anladığım kadarıyla gizli bir Erdoğan hayranıydı. Bazen siyaset dışında oturup dertleştiğimizde Sayın Erdoğan'dan hep takdirle bahsederdi. "Kerata çok güzel belediyecilik yaptı" Başbakanlığı çok iyi götürüyor bu ülkeye lazım diyordu."

    BİRLİKTE YÖNETİRSEK TÜRKİYE'Yİ KİM TUTABİLİR?
    Sayan, Baykal'ın Türkiye'yi Başkan Erdoğan ile birlikte yönetme hayalini de paylaşarak, "Bir gün bana dedi ki düşünsenize ben cumhurbaşkanıyım Türkiye'yi yurtdışında temsil ediyorum. Sayın Erdoğan içeride başbakan ve Türkiye'yi Şahlandıran işler yapıyor. Türkiye'yi kim tutabilir? Ama siyaset böyle bir şeye müsaade etmez diyordu." dedi.

    Baykal'ın yerli ve milli bir lider olduğunu dile getiren Sayan, "Sayın cumhurbaşkanımız başbakan iken yurtdışında bulunduğunda sayın Baykal biz yardımcılarını toplar ve şöyle derdi, ülkemizin başbakan ve bakanları yurtdışında iken müzekkere masasında onların elini zayıflatacak hiçbir beyanda bulunmayacaksınız Türkiye'ye döndüklerinde hesaplaşırız. Ama bugün o gün değildir yurtdışındaki başbakanımıza, bakanlarımıza destek olmalıyız, partimizin menfaati için ülkemizin menfaatini bertaraf edemeyiz." İfadelerini kullandı.



        Sayan, Başkan Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılmasına yönelik çalışma başlatan Baykal'ın "Ben eğer menfaatimi düşünmüş olsaydım Sayın Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldırmaya yönelik çalışma başlatmazdım.Ama ben ülkemin menfaatini partimin menfaatinin üstünde tuttum ve üzerime düşeni yaptım demokrasinin de gereğini yaptım. Biliyorsunuz bu konuda Baykal'a çok eleştiriler geldi. Adeta linç ettiler. Ama Baykal doğru bir karar olduğuna inanmıştı. hiçbir gün de pişmanlık duymadı. Gelen bütün sorulara da inanarak gereğini yaptım diyordu." ifadelerini kullandığını iddia etti.



        KILIÇDAROĞLU'NU GENEL MERKEZDE, BAYKAL'A KONUTUNDA RANDEVU VERDİ
        Erdoğan'ın ameliyat olduktan sonra Kılıçdaroğlu ile Baykal'ın geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için randevu talebinde bulunmak istediklerin, söyleyen Sayan, "Sayın Erdoğan Kılıçdaroğlu'na genel merkezde, sayın Baykal'a konutunda randevu vermişti. Döndüğünde çok memnun olmuştu." dedi.

        Başkan Erdoğan'ın Baykal'a "Kılıçdaroğlu da randevu istemişti ama önce size döndük ve evi size uygun gördük. çünkü sizin bizim yanımızda değeriniz başkadır" dediğini ifade eden Sayan, "Olcay hanımın Sayın Erdoğan'a şu sigara yasağı kararınızı çok destekliyorum güzel bir iş yaptınız cümlesini hiç unutmuyordu. Tam bir dost aile sohbeti yaptık diyordu." ifadelerini kullandı.



        "CHP'NİN İÇİNDEKİ FETÖ'CÜLERİ GÖRSE ACI ÇEKERDİ"
        Baykal'ın Başkan Erdoğan'ın çalışkan bir vatansever olduğunu dile getirdiğini söyleyen Sayan, "Bugün CHP'nin kimlerin elinde olduğunu gördüğümüzde Baykal'ı daha çok arıyoruz. Baykal sağ olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi listelerindeki FETÖ'cüleri görmüş olsaydı, çok büyük acılar çekecekti. Bugün görüyoruz ki Türkiye'nin değerlerine Cumhuriyet Halk Partisi değil AK Parti sahip çıkıyor. Atatürk üzerinden siyaset yapan CHP Atatürk'ün neredeyse izini silmeye çalışan insanlarla hareket Ediyor. Oysa AK Parti ve Ak partili belediyeler bu ülkenin değerlerine sahip çıkıyor, hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar ülkenin değerlerine sahip çıkıyor. " dedi

            Keçiören belediye başkanı Turgut Altınok'un Deniz Baykal adına bir park açılışı yaptığını ifade eden Sayan, "Sağ olsunlar kendisi aradı beni de davet etti. Fakat İzmir ve civar illerde daha önce belirlenmiş programlarımdan dolayı katılamıyorum. Katılmayı çok isterdim. Nasip olmadı. Anlamlı bir açılış dedim. Çünkü sayın Baykal bu ülkenin yerli ve milli liderlerinden biriydi. Biz ne zaman bu ülkenin yerli ve milli değerlerine sahip çıkmadıysak hep acı çekmişizdir."dedi.



            Öte yandan Sayan, CHP'li belediyeleri eleştirerek, "CHP'li belediyelerin yapması gerekeni Keçiören belediye başkanı Sayın Turgut Altınok yapıyor. Allah bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozmasın bu ülkenin yerli ve milli değerlerinin değerini zamanında öğrenme şansını bizlere versin. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın Çok güzel bir iş başardınız umarım liderlerini unutan CHPliler utanır." açıklamasında bulundu.

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            Haberler Güncel Savcı Sayan'dan dikkat çeken 'Deniz Baykal' açıklaması: CHP’nin içindeki FETÖ’cüleri görse acı çekerdi
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