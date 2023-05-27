Savcı Sayan'dan dikkat çeken 'Deniz Baykal' açıklaması: CHP’nin içindeki FETÖ’cüleri görse acı çekerdi

BİRLİKTE YÖNETİRSEK TÜRKİYE'Yİ KİM TUTABİLİR?

Sayan, Baykal'ın Türkiye'yi Başkan Erdoğan ile birlikte yönetme hayalini de paylaşarak, "Bir gün bana dedi ki düşünsenize ben cumhurbaşkanıyım Türkiye'yi yurtdışında temsil ediyorum. Sayın Erdoğan içeride başbakan ve Türkiye'yi Şahlandıran işler yapıyor. Türkiye'yi kim tutabilir? Ama siyaset böyle bir şeye müsaade etmez diyordu." dedi.

Baykal'ın yerli ve milli bir lider olduğunu dile getiren Sayan, "Sayın cumhurbaşkanımız başbakan iken yurtdışında bulunduğunda sayın Baykal biz yardımcılarını toplar ve şöyle derdi, ülkemizin başbakan ve bakanları yurtdışında iken müzekkere masasında onların elini zayıflatacak hiçbir beyanda bulunmayacaksınız Türkiye'ye döndüklerinde hesaplaşırız. Ama bugün o gün değildir yurtdışındaki başbakanımıza, bakanlarımıza destek olmalıyız, partimizin menfaati için ülkemizin menfaatini bertaraf edemeyiz." İfadelerini kullandı.