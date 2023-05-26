Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Suriyelileri göndereceğiz' yalanı Canan Kaftancıoğlu'nun o sözleriyle ifşa oldu

Terör destekli 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık mülteci provokasyonlarını körükleyen Özdağ ile imzaladığı protokolde, "Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içinde ülkelerine geri gönderilecektir." ifadeleri yer aldı. Takiye siyaseti yaparak oy devşirmeye çalışıldığı Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz yıl Twitter'da katıldığı ses odasındaki ifadeleri ile ifşa oldu. Kaftancıoğlu'nun, "Evrensel hukuk kuralları çerçevesinde bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yoktur." dediği kayıtlar ortaya çıktı.