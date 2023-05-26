Başkan Erdoğan cuma sonrası cemaate seslendi: "Rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, cami içinde cemaate hitap etti, dua okudu.

Namaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan, "Ben milletimize inanıyorum. Rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin diyorum ve şimdiden bu fetihlere adım atmayı bizleri mühtedi eylesin. Cumanız tekrar mübarek olsun diyorum" dedi.

Cami çıkışı vatandaşlar Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, "Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması"na katılmak üzere İstanbul Kongre Merkezi'ne geçti.