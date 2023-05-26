Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.05.2023 16:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2023 16:25
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan cuma sonrası cemaate seslendi: "Rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin"

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan, “Ben milletimize inanıyorum. Rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin diyorum ve şimdiden bu fetihlere adım atmayı bizleri mühtedi eylesin. Cumanız tekrar mübarek olsun diyorum” dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Rabbim bizlere nice fetihler nasip etsin

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

    Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, cami içinde cemaate hitap etti, dua okudu.

    Namaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan, "Ben milletimize inanıyorum. Rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin diyorum ve şimdiden bu fetihlere adım atmayı bizleri mühtedi eylesin. Cumanız tekrar mübarek olsun diyorum" dedi.

    Cami çıkışı vatandaşlar Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, "Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması"na katılmak üzere İstanbul Kongre Merkezi'ne geçti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Pazartesi yeniden başlıyoruz
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan cuma sonrası cemaate seslendi: "Rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin"
        loading
        SON DAKİKA