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    • 26.05.2023 07:24
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    CHP'de koltuk savaşları kızıştı! 28 Mayıs'ı pusuda bekliyorlar! İşte Kemal Kılıçdaroğlu yerine genel başkanlık için çalışan isimler

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için büyük önem taşıyor. Çünkü 13 yıldır Başkan Erdoğan’a karşı yenilgisi artık parti içerisinde de kabul edilemiyor. Eğer Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’tan da mağlup çıkarsa genel başkanlık koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Öte yandan CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin Haziran sonunda Olağanüstü Genel Kurul için harekete geçtiği ve bunun için Ankara Congresium'da uygun tarihler hakkında bilgi aldığı konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı’nın adı geçerken kulislerde konuşulan sürpriz bir isim daha var.

    CHP’de koltuk savaşları kızıştı! 2. turu pusuda bekliyorlar

    Geçen sene ertelenen CHP Olağan Kurultayı için 28 Mayıs sonrası düğmeye basılacak. Genel başkanlığa oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğun çalışma içine girdiği öne sürülürken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise bu süreçte en büyük rakibi olarak değerlendiriliyor. Parti içinde şimdiden saflar sıklaşmaya başlarken, sert hesaplaşmaların yaşanacağı kurultayda en az 5-6 adayın çıkması bekleniyor. Partiye yakın kaynaklar, sürpriz aday olarak ise TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü işaret ediyor.

    14 Mayıs'ta hem cumhurbaşkanlığı seçiminde ağır darbe alan hem de milletvekili seçimlerinde küçük ortaklara 37 koltuk hediye ederek eleştiri yağmuruna tutulan CHP'de kurultay hazırlıkları şimdiden başladı. Geçen sene salgın koşulları ve erken seçim ihtimalini gerekçe göstererek kurultayı erteleyen Kılıçdaroğlu'nun bu kez nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Kurultayın seçim sonrası 45 gün içinde yapılması öngörülürken, cumhurbaşkanlığı yarışını kaybetmesi halinde Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları artacak. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise 14 Mayıs'ta elde edilen oyun tarihi bir başarı olduğunu savunarak başkanlık koltuğunun değişmemesi gerektiğini öne sürüyor.

    KILIÇDAROĞLU'NUN DİRENMESİ ZOR
    Partiye yakın kaynaklar, seçimin kaybedilmesi halinde sert eleştirilere maruz kalacak olan Kılıçdaroğlu'nun buna direnemeyerek genel başkanlık görevinden ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor. 1 sene ertelenen olağan kurultayda en az 5-6 adayın çıkması bekleniyor. Kulislerde favori olarak gösterilen İmamoğlu'nun seçim mitingleri boyunca da bunun altyapısını hazırlamak için yoğun çalıştığı belirtiliyor.

        Parti içinde şimdiden gruplaşmaların görüldüğü bildirilirken, Oğuz Kaan Salıcı'nın da adaylığına yüksek şans tanınıyor. 10 Aralık Hareketi'nden Salıcı'ya en büyük desteği veren ismin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun olduğu aktarıldı. Kulislerde adaylık için adı geçen sürpriz isim ise Mustafa Sarıgül olarak dikkat çekiyor. Sarıgül'ün kendi partisindeki başkanlığı devredip CHP'ye tekrar dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. İddialar arasında Gürsel Tekin'in adı da sıklıkla dillendiriliyor.

        KAOS KURULTAYI OLACAK
        Çok sayıda adayın başkanlık için yarışacağı kurultay, sert hesaplaşmaların ve eleştirilerin de merkezi olacak. Özellikle parti örgütlerindeki birçok önemli ismin, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yapılmayan temayül yoklamaları ve milletvekili aday listelerine dair eleştirilerini kurultay sürecine bıraktığı öğrenildi.

        KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETTİĞİ SEÇİMLER VE SONRASINDAKİ AÇIKLAMALARI
        Seçim gecesi "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulunan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimler sonrası yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

            1. SEÇİM: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ
            Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 37 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım" dedi.

            2. SEÇİM: 12 EYLÜL 2010 YARGI REFORMU REFERANDUMU
            AK Parti yüzde 57.8, CHP yüzde 42.1 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç" dedi.

            3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM ÖNCESİ
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önce açıklamada bulundu ve "Hedefimiz yüzde 40. Alamazsak 'Hadi size eyvallah' deriz, yeni grubumuz gelir" dedi.

            3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM SONRASI


                AK Parti yüzde 49.9, CHP yüzde 25.9 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır" dedi.

                4 SEÇİM: 30 MART 2014 YEREL SEÇİM
                AK Parti yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8 oy aldı.



                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım" dedi.

                5. SEÇİM: 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.79 oy aldı. CHP'nin de aralarında bulunduğu 14 partinin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44 oy aldı.




                KILIÇDAROĞLU:                 "TATİLCİLER VE BOYKOTÇULAR KAZANDIRDI"
                Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milleti suçladı ve kendi adayları ile terörün siyasi ayağı HDP'nin adayının seçimi kazandığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu seçimin galibi Erdoğan değildir. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu ve Sayın Selahattin Demirtaş'tır. Tatilciler, boykotçular ve diğer sandığa gitmeyen kesimler olmasaydı yüzde 51 oy oranını bulamayacaktı ve seçim ikinci tura kalacaktı." ifadelerini kullandı.

                    6. SEÇİM: 7 Haziran 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 25 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı" dedi.

                    BİR DÖNEM KAPANDI DEMOKRASİ KAZANDI I VİDEO İZLE

                    7. SEÇİM: 1 Kasım 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 49.5, CHP yüzde 25.3 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz" dedi.

                    CHP'Yİ DİĞER PARTİLERE BENZETMEYİN I VİDEO İZLE

                    8. SEÇİM: 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: AK Parti yüzde 51.4, "Hayır" cephesi ise yüzde 48.6 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor" dedi.

                    9. SEÇİM: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
                    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.64 oy aldı.

                        AK Parti yüzde 42.56, CHP ise yüzde 22.64 oy aldı.

                        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti" dedi.

                        10 SEÇİM: 31 MART 2019 YEREL SEÇİM
                        AK Parti yüzde 44,06, CHP yüzde 29,14 oy aldı

                        50+1 FALAN DEĞİL YÜZDE 60
                        Seçim sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, "50+1 falan değil, en az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

                        11 SEÇİM: 14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
                        Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Genel seçimlerde ise AK Parti yüzde 35.58, CHP yüzde 25.33 oy aldı.

                        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulundu. Bilindiği gibi CHP, seçime Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yle ittifak yaparak girmişti.

                            KILIÇDAROĞLU BURADAYIM DİYEREK PAYLAŞIM YAPMIŞTI
                            Kılıçdaroğlu ilginç bir paylaşım yaptı. CHP Genel Merkezi'nde masayı tokatlayan Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yorgun ve üzgün hali dikkat çekti.

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                            Haberler Güncel CHP'de koltuk savaşları kızıştı! 28 Mayıs'ı pusuda bekliyorlar! İşte Kemal Kılıçdaroğlu yerine genel başkanlık için çalışan isimler
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