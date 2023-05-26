CHP'de koltuk savaşları kızıştı! 28 Mayıs'ı pusuda bekliyorlar! İşte Kemal Kılıçdaroğlu yerine genel başkanlık için çalışan isimler

Geçen sene ertelenen CHP Olağan Kurultayı için 28 Mayıs sonrası düğmeye basılacak. Genel başkanlığa oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğun çalışma içine girdiği öne sürülürken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise bu süreçte en büyük rakibi olarak değerlendiriliyor. Parti içinde şimdiden saflar sıklaşmaya başlarken, sert hesaplaşmaların yaşanacağı kurultayda en az 5-6 adayın çıkması bekleniyor. Partiye yakın kaynaklar, sürpriz aday olarak ise TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü işaret ediyor.
14 Mayıs'ta hem cumhurbaşkanlığı seçiminde ağır darbe alan hem de milletvekili seçimlerinde küçük ortaklara 37 koltuk hediye ederek eleştiri yağmuruna tutulan CHP'de kurultay hazırlıkları şimdiden başladı. Geçen sene salgın koşulları ve erken seçim ihtimalini gerekçe göstererek kurultayı erteleyen Kılıçdaroğlu'nun bu kez nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Kurultayın seçim sonrası 45 gün içinde yapılması öngörülürken, cumhurbaşkanlığı yarışını kaybetmesi halinde Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları artacak. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise 14 Mayıs'ta elde edilen oyun tarihi bir başarı olduğunu savunarak başkanlık koltuğunun değişmemesi gerektiğini öne sürüyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN DİRENMESİ ZOR
Partiye yakın kaynaklar, seçimin kaybedilmesi halinde sert eleştirilere maruz kalacak olan Kılıçdaroğlu'nun buna direnemeyerek genel başkanlık görevinden ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor. 1 sene ertelenen olağan kurultayda en az 5-6 adayın çıkması bekleniyor. Kulislerde favori olarak gösterilen İmamoğlu'nun seçim mitingleri boyunca da bunun altyapısını hazırlamak için yoğun çalıştığı belirtiliyor.