Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyleyen Ümit Özdağ ilke siyaseti yerine çıkar siyasetini mi seçti?

Sürekli kaybeden bu çevreleri hataya sürükleyen ise Başkan Erdoğan siyasetini doğru analiz edememeleri... Bu yüzden 21 yıl sonra, "Hâlâ AK Parti nasıl kazanır?" diye şaşkınlıklarını gizleyemiyor, hatta "yeni nesil siyasetçi" diye pazarlanan Ekrem İmamoğlu, "Oy çalıyorlar" yalanına sığınıyor.

Oysa bugünkü başarının arkasında da yine toplumu ve içinden geçilen tarihi süreci doğru analiz etme gerçeği var

Mesela, Türkiye'nin küresel bir abluka yaşadığı konusu klasik bir "dış güçler" uydurması mı yoksa gerçek bir emperyalist kuşatma mı? Gelin bu sorunun cevabını yaklaşık 8 yıldır sıcak mücadelenin içinde yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dinleyelim.



'PKK'YLA DEĞİL ABD'YLE SAVAŞIYORUZ'

Terör ve terörizme karşı en sert mücadeleyi yürüten Bakan Soylu, son dönemde terörün de, uyuşturucu kaçakçılığının da, göçmen sorununun da arkasında ABD olduğunu lafı dolandırmadan söyledi ve sözü tarihsel hesaplaşmaya getirerek şöyle dedi:

"Sivas Kongresi'nin en önemli şartlarından bir tanesi mandacılık konusudur. Amerikan mandasını isteyenler var. Oradan iki karar çıkıyor. Bir: Milletin istikbalini ancak millet kurtarabilir... İki: Manda ve himayecilik kabul edilemez. Bu kavga hâlâ devam ediyor. Menderes bunun için idama götürüldü. 28 Şubat bunun için yapıldı. Türkiye 104 yıldır bu kavgayı veriyor."

Bakan Soylu, bu yaklaşımın günümüzde yaşanan bölgesel savaş ve krizlerle de bağını kurup şu tespiti yapıyor:

"Ukrayna ya da Afganistan savaşını biz çıkarmadık. Libya krizinin sorumlusu da biz değiliz ama coğrafyamızda bunun kavgasını veriyoruz. Batı, Türkiye'yi istikrarsızlığa koalisyonlar üzerinden taşımıştır. Bu tablo devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan bu istikrarsızlığa son verdi. Şimdi diyorlar ki biz güçlüyüz, elimizde her şey var. ABD Başkanı bile 'cezalandıracağım' diyor. Biz PKK ile savaşmıyoruz, Amerika ile savaşıyoruz."

Peki, bu analize muhalefette yer alan, dahası Milli Mücadele'nin içinden gelmekle övünen CHP'nin siyasetçileri, aydınları ne diyor?

Oralı bile değiller. Hatta Kılıçdaroğlu sık sık "Nerede bu üst akıl" diye dalga geçmişti.