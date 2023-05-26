Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyleyen Ümit Özdağ ilke siyaseti yerine çıkar siyasetini mi seçti?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 2. Turunda HDP'yle iş birliği tutan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'de iç savaş başlar" sözleri hafızalardaki yerini koruyor.
Sadece o da değil. Özdağ'ın 7'li koalisyon üyelerinden Davutoğlu, Babacan, Akşener ve HDP hakkında daha önce yaptığı açıklamalar, Gültekin Uysal'ın küfür boyutuna ulaşan hakareti de unutulmadı.
Peki Ümit Özdağ bunları unuttu mu yoksa ilke siyaseti yerine çıkar siyasetini mi seçti?
BAKANLIK PAZARILIĞI!
Başkan Erdoğan oy için Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan pazarlığı açıkladı.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Numan Bey açıkladı. Böyle bir talebi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu 3 bakanlık teklifi yapmış. Numan Bey'e 'AFAD gibi bir bakanlık veya İçişleri Bakanlığı verilirse, bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımlar atılırsa, destek veririm' demiş. Numan Bey de kendisine, 'Cumhurbaşkanımız böyle şeylere kapalı' demiş. Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız. İçişleri Bakanlığı talebi oldu. Numan Bey de 'Cumhurbaşkanımız kabul etmez' dedi. Böylelikle bağ koptu.