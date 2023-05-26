Yenimahalle – Şentepe teleferik hattı hala kapalı! ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan vizyonsuzluk! Çalışmadığı gün sayısı daha fazla!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin liyakatsiz ve vizyonsuz yönetimi sayesinde Ankara'da bozulan metrolar, yolda kalan otobüsler, en ufak yağışta su basan alt geçitler Ankaralı vatandaşların hayatını zorlaştırdığı yetmezmiş gibi şimdi de çeşitli bahanelerle günlerce kapatılan Yenimahalle – Şentepe teleferik hattı geçtiğimiz günlerde 'Hava şartları ve kazı çalışmaları' bahane edilerek bir kez daha halkın kullanımına kapatıldı.
Koronavirüs salgını döneminde kabinlerin sosyal mesafe kurallarına uygun olmadığı belirtilerek kapatılan Yenimahalle – Şentepe teleferik hattı daha sonra da Fransa'dan teknik ekip bekleniyor, yurtdışından halat gelecek denilerek kapalı tutuldu. Pandemi döneminde teleferiği 2 yıl kaderine terk ederek hiçbir bakımını yapmayan Büyükşehir Belediyesi pandemiden sonra da ağır bakımları yapılıyor denilerek 26 Milyon lira para harcandı. Ancak yapılan sözde bakıma rağmen çeşitli arızalardan dolayı teleferik yine her fırsatta kullanıma kapatılmaya devam etti.
ÇALIŞMADIĞI GÜN ÇALIŞTIĞI GÜNDEN FAZLA!
4 yıldır vizyonsuzluğun zirve yaptığı Ankara'da yolda kalan otobüsler, arıza yapan metrolar, en ufak yağmurda temizlenmeyen mazgallar yüzünden su baskınları yaşayan alt geçitler yüzünden vatandaşlar zor günler geçiriyor. Yaşanan skandalları bir kenara bırakan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise, koltuk sevdasına Ankara'yı Allah'a emanet bırakıp miting miting gezmeye, katıldığı canlı yayınlarda yalan söylemeye devam ediyor.