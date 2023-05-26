Yenimahalle – Şentepe teleferik hattı hala kapalı! ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan vizyonsuzluk! Çalışmadığı gün sayısı daha fazla!

Koronavirüs salgını döneminde kabinlerin sosyal mesafe kurallarına uygun olmadığı belirtilerek kapatılan Yenimahalle – Şentepe teleferik hattı daha sonra da Fransa'dan teknik ekip bekleniyor, yurtdışından halat gelecek denilerek kapalı tutuldu. Pandemi döneminde teleferiği 2 yıl kaderine terk ederek hiçbir bakımını yapmayan Büyükşehir Belediyesi pandemiden sonra da ağır bakımları yapılıyor denilerek 26 Milyon lira para harcandı. Ancak yapılan sözde bakıma rağmen çeşitli arızalardan dolayı teleferik yine her fırsatta kullanıma kapatılmaya devam etti.