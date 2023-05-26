Şehit Onbaşı Yunus Mermer'in acılı babasından 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Amaçları ülkeyi PKK'ya teslim etmek! CHP eşittir PKK

Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (25), 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait Suriye'nin Azez bölgesindeki üsse PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit oldu.
Baba Recep Mermer oğlunun şehit olduğunda üzerinde bulunan kıyafetini çerçeveletip evinin duvarına astı. Bu kıyafetleri gösterip 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmene seslenen Mermer, "Bu sizin evinizin duvarında olsa ne yaparsınız?
Kimse vatan hainlerinden, din düşmanlarından yana olmasınlar. Bunların amacı ülkeyi yönetmek değil, vatanımızı PKK'ya hainlere teslim etmek. Bu işin vebali var bunu unutmasınlar" dedi.