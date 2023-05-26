Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.05.2023 22:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2023 22:51
    ABONE OL

    Mesut Özil'den Başkan Erdoğan paylaşımı: "Değerini bil"

    Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri öncesi sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir paylaşım yaptı. Özil, 28 Şubat döneminde zulme uğrayan başörtülü kadınların görüntülerini paylaşarak Başkan Erdoğan'ın kamuda kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirdiğini açıkladığı konuşmasına yer verdi. Özil, paylaşımına, "Değerini bil" notunu ekledi.

    takvim.com.tr
    Mesut Özil’den Başkan Erdoğan paylaşımı

    Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    MESUT ÖZİL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN PAYLAŞIMI | VİDEO İZLE

    BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK
    Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 28 Mayıs seçimleri için Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı yaptı.



    ÖZİL'DEN 'DEĞERİNİ BİL' PAYLAŞIMI
    Özil, 28 Şubat döneminde zulme uğrayan başörtülü kadınların görüntülerini paylaşarak Başkan Erdoğan'ın kamuda kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirdiğini açıkladığı konuşmasına yer verdi.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan: Fitne fesattır
        Haberler Spor Mesut Özil'den Başkan Erdoğan paylaşımı: "Değerini bil"
            loading
            SON DAKİKA