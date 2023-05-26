Mesut Özil'den Başkan Erdoğan paylaşımı: "Değerini bil"

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
MESUT ÖZİL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN PAYLAŞIMI | VİDEO İZLE
BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK
Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 28 Mayıs seçimleri için Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı yaptı.
ÖZİL'DEN 'DEĞERİNİ BİL' PAYLAŞIMI
Özil, 28 Şubat döneminde zulme uğrayan başörtülü kadınların görüntülerini paylaşarak Başkan Erdoğan'ın kamuda kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirdiğini açıkladığı konuşmasına yer verdi.