Mesut Özil'den Başkan Erdoğan paylaşımı: "Değerini bil"

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

MESUT ÖZİL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN PAYLAŞIMI | VİDEO İZLE