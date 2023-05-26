HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dan 'yemin krizi' iddiasına yalanlama: Yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı önde tamamladı.
Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu yakalarken Başkan Erdoğan da %49.52 oy olarak 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı.
50+1 KURALI NEDENİYLE İKİNCİ TURA KALDI
Başkan Erdoğan'ın sandıkta açık ara fark atmasana rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimleri 50+1 kuralı nedeniyle ikinci tura kaldı.
CHP, HÜDA PAR'I YALANLARLA HEDEF ALDI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren HÜDA PAR, CHP'nin başını çektiği 8'li koalisyon tarafından yalanlarla hedef alındı. CHP'nin yandaş medyası ise bu yalanlara çanak tuttu.
Bu yalanların son örneği ise 'Yemin krizi' yalanı oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Meclis'te 24 Mayıs'ta yapılması beklenen yemin töreninin HÜDA PAR'ın itirazları nedeniyle ertelendiğini iddia ederek HÜDA PAR'ın yemin metninden rahatsız olduğunu öne sürerek manipülasyona girişti.