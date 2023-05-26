Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.05.2023 00:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2023 00:50
    ABONE OL

    HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dan 'yemin krizi' iddiasına yalanlama: Yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren HÜDA PAR, CHP'nin başını çektiği 8'li koalisyon tarafından 'yemin krizi' yalanı ile hedef alındı. HÜDA PAR'lı vekillere yönelik sözde 'yemin krizi' iddiasına HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan yalanlama geldi. Yapıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz. Bu konudaki haberleri defalarca yalanlamamıza rağmen bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Sizleri aldatmaya çalışanlara kanmayınız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yapıcıoğlu 28 Mayıs mesajı vererek, "Yüzleri kızarmayanlara 28 Mayıs günü sandıkta öyle bir ders verelim ki ömür boyu unutamasınlar" dedi.

    takvim.com.tr
    ’Yemin krizi’ iddiasına yalanlama

    14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı önde tamamladı.



    Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu yakalarken Başkan Erdoğan da %49.52 oy olarak 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı.



    50+1 KURALI NEDENİYLE İKİNCİ TURA KALDI
    Başkan Erdoğan'ın sandıkta açık ara fark atmasana rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimleri 50+1 kuralı nedeniyle ikinci tura kaldı.

    CHP, HÜDA PAR'I YALANLARLA HEDEF ALDI
    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren HÜDA PAR, CHP'nin başını çektiği 8'li koalisyon tarafından yalanlarla hedef alındı. CHP'nin yandaş medyası ise bu yalanlara çanak tuttu.

    Bu yalanların son örneği ise 'Yemin krizi' yalanı oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Meclis'te 24 Mayıs'ta yapılması beklenen yemin töreninin HÜDA PAR'ın itirazları nedeniyle ertelendiğini iddia ederek HÜDA PAR'ın yemin metninden rahatsız olduğunu öne sürerek manipülasyona girişti.



        EKREM İMAMOĞLU YALANI SÜRDÜRDÜ
        'Yemin krizi' yalanını sürdüren bir diğer CHP'li isim ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Katıldığı programda tehditler savuran Ekrem İmamoğlu, "Meclis'te yemin krizi uzun süredir yaşanmıyor. Bu itiraz ne? Bunun hesabını vereceksiniz ifadelerini kullandı.



        MERAL AKŞENER'DEN MAZBATALAR GEÇ VERİLDİ YALANI
        8'li koalisyonun ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, HÜDA PAR'I hedef alarak, HÜDA PAR'ın milletvekilliği yemininden rahatsız olması nedeniyle mazbataların geç verildiğini yalanını sürdürdü.



        ZEKERİYA YAPICIOĞLU'NDAN YALANLAMA
        HÜDA PAR'lı vekillere yönelik sözde 'yemin krizi' iddiasına HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan yalanlama geldi. Yapıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



            YALANINI TEKRARLAYIP DURAN ZEVATA İTİBAR ETMEYİNİZ
            Asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış necip Milletimiz! Günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz. Bu konudaki haberleri defalarca yalanlamamıza rağmen bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Sizleri aldatmaya çalışanlara kanmayınız. Peygamber Efendimiz (sav) buyurdular ki: "Bizi aldatan bizden değildir." Aldatmaya alışan, tekrar aldatır; onlara güvenip memleketin idaresini onlara teslim etmeyiniz.



            28 MAYIS GÜNÜ SANDIKTA DERS VERELİM
            Yüzleri kızarmayanlara 28 Mayıs günü sandıkta öyle bir ders verelim ki ömür boyu unutamasınlar. Yalanlarla, iftiralarla ülke idaresine talip olan kifayetsizler ülkeyi yönetemez. İcraatıyla tüm emperyalistleri rahatsız eden Sayın Erdoğan'ı tarihi bir farkla bir daha başkan yapmak için sandıklara gidelim.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Yeni müjdeler yakın
            Haberler Güncel HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dan 'yemin krizi' iddiasına yalanlama: Yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz
                loading
                SON DAKİKA