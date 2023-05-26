HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dan 'yemin krizi' iddiasına yalanlama: Yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz





28 MAYIS GÜNÜ SANDIKTA DERS VERELİM

Yüzleri kızarmayanlara 28 Mayıs günü sandıkta öyle bir ders verelim ki ömür boyu unutamasınlar. Yalanlarla, iftiralarla ülke idaresine talip olan kifayetsizler ülkeyi yönetemez. İcraatıyla tüm emperyalistleri rahatsız eden Sayın Erdoğan'ı tarihi bir farkla bir daha başkan yapmak için sandıklara gidelim.

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