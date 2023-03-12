Koalisyon belası! Ülkeyi böyle felakete götürdüler... 25 günde hükümet yıkıldı

Resmiyette 6 HDP ile 7'li koalisyonun yaşadığı adaylık krizi hatıralara kurulduğu gibi dağılan hükümetleri getirdi.
KRİZLERİN MÜSEBİBİ OLDULAR
Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarından biri olan koalisyon hükümetleri, arka planda yaşanan iç çatışmalar ve pazarlıklar ile ekonomik ve sosyal krizlerin başlıca müsebbibi oldular.
2002 yılına kadar kurulançoğu hükümet kısa ömürlü hayatlarıyla Türkiye'nin istikrarlı büyümesinin önündeki en büyük engellerden oldu.
Peki Türkiye'nin en istikrarsız koalisyon hükümetlerinin kurulduğu 90'lı yıllarda neler yaşanmıştı? Sabah o süreci aktardı...
ANAP'ın tek başına iktidar olduğu dönem, dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın deyimiyle Türkiye'ye çağ atlatmıştı. Özal'ın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Mesut Yılmaz'ın başbakanlık koltuğuna oturması, beraberinde bazı fikir ayrılıklarını da getirmişti. 1991 seçimlerinde Demirel'in liderliğindeki DYP birinci, ANAP ikinci, SHP ise üçüncü parti olmuştu. Partiler, seçim sonuçları kesinleşmeden kara kara koalisyon formülleri üzerinde çalışmaya başladı.
YİNE DEMİREL YİNE KOALİSYON
Demirel, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ile sancılı geçen bir pazarlık süreci başlattı. Siyasi hayatı koalisyon hükümetleri kurmak ve yıkmakla geçen Demirel, SHP ile koalisyon ortaklığı yaparak yeniden başbakanlık koltuğuna oturdu. Böylece 11 yıl sonra tekrar koalisyon dönemi başlamış oldu.