Yalanlar ve gerçekler | Kemal Kılıçdaroğlu'nun Babala TV'de söylediği yalanlar tek tek elinde patladı!





GERÇEK: Kemal Kılıçdaroğlu ise PKK yanlısı yayın yapan İMC TV'de anayasanın ilk dört maddesi ile ilgili sorulan soruya, "Anayasayı değiştirelim 2,3'üncü maddesi mesela" ifadelerini kullanmıştı.



YALAN: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Belediyeleri'nde terör örgüt mensubu kişilerin almadığını iddia ederek "Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Suçlamak çok kolay. Siz bir terör örgütü mensubunu işe alabilir misiniz" ifadelerini kullandı.



GERÇEK: CHP'li İBB yönetimi tarafından çok sayıda FETÖ, PKK, DHKP-C, MLKP bağlantılı kişi işe alındı. İşte o isimlerden bazıları:



İbrahim Doğan

İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de işçi

2008 Haziran ayında İstanbul'dan PKK/KCC terör örgütünün kırsal alanına katıldı, 2009 yılında Hakurk terör örgütünün taburunda tim komutanı olarak faaliyet yürüttü.

Kuzey Irak Hakurk Bölgesi'nde faaliyet yürüttü. 13 Ağustos 2022 tarihinde Van-İran sınırında bulunuan sınır karakoluna teslim oldu.