Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu rezil rüsva etti! "Seninle Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım"

"ORTAYA KOYDUĞUN BİR ESER YOK, OKMEYDANI SSK HASTANESİ'Nİ Mİ KONUŞACAĞIM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 28 Mayıs'taki seçimde rehavete kapılmadan sandığa gidilmesi gerektiğinin vurgusunu yapan Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisini televizyona davet etmesine yönelik konuştu.

Başkan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Televizyonlara davet ediyor. Benimle ne konuşacaksın? Ortaya koyduğun bir eser yok. Okmeydanı SSK Hastanesi mi konuşacağım? Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için onların uzantısının desteğini isteyecek kadar zaafa düştün. Yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara 40 vekil verdin. Bunları mı konuşacağım seninle? Bir de iftiraları var" dedi.