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    • 25.05.2023 23:29
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    Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu rezil rüsva etti! "Seninle Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım"

    28 Mayıs seçimlerine son 3 gün kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan 14 Mayıs'taki ilk seçimlerde milli iradenin karşısında varlık gösteremeyen 8'li koasliyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 'Televizyon daveti' çağrısına gönderme yapan Başkan Erdoğan, “Benimle ne konuşacaksın? Ortaya koyduğun bir eser yok. Okmeydanı SSK Hastanesi mi konuşacağım? Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için onların uzantısının desteğini isteyecek kadar zaafa düştün. Yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara 40 vekil verdin. Bunları mı konuşacağım seninle?” dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu rezil rüsva etti!

    Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine sayılı günler kaldı. İlk tur seçimlerinde Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,52'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı. "Güçlü Türkiye" hedefine "Gücümüze Güç Katarak" devam edeceğiz." diyen Başkan Erdoğan, vatandaşların rehavete kapılmamasını dile getirmişti.

    İKİYÜZLÜ SİYASET
    Başkan Erdoğan, terör örgütleri başta olmak üzere birçok cephe ile mücadele ederken; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 8'li koalisyon tarafından ortak aday olarak açıklandıktan sonra soluğu HDPKK'nın yanında almış ve Kandil'in siyasi uzantısının desteğini arkasına almıştı.

    HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteği sonrası Kandil'den de peş peşe CHP liderine destek mesajları geldi ve gelmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından art arda çektiği videolarla milliyetçi tabandan oy koparmak için ikiyüzlü bir siyaset sergilemeye başladı.

    "YENİ MAĞLUBİYETE HAZIRLANIYOR"
    Kılıçdaroğlu'nun SSK döneminden iyi bildiklerini sık sık dile getiren Başkan Erdoğan, "Bay bay Kemal'den bir şey olmaz. SSK'yı nasıl çökerttiğini iyi biliyoruz. Bu memurluğunu bile düzgün yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi de yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

    BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NU REZİL RÜSVA ETTİ I VİDEO İZLE

        28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ve CHP yandaşları söylem değiştirmişti. HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden 7'li apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yapmıştı.

        "ORTAYA KOYDUĞUN BİR ESER YOK, OKMEYDANI SSK HASTANESİ'Nİ Mİ KONUŞACAĞIM"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 28 Mayıs'taki seçimde rehavete kapılmadan sandığa gidilmesi gerektiğinin vurgusunu yapan Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisini televizyona davet etmesine yönelik konuştu.

        Başkan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Televizyonlara davet ediyor. Benimle ne konuşacaksın? Ortaya koyduğun bir eser yok. Okmeydanı SSK Hastanesi mi konuşacağım? Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için onların uzantısının desteğini isteyecek kadar zaafa düştün. Yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara 40 vekil verdin. Bunları mı konuşacağım seninle? Bir de iftiraları var" dedi.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu rezil rüsva etti! "Seninle Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım"
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