Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu rezil rüsva etti! "Seninle Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım"

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine sayılı günler kaldı. İlk tur seçimlerinde Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,52'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı. "Güçlü Türkiye" hedefine "Gücümüze Güç Katarak" devam edeceğiz." diyen Başkan Erdoğan, vatandaşların rehavete kapılmamasını dile getirmişti.
İKİYÜZLÜ SİYASET
Başkan Erdoğan, terör örgütleri başta olmak üzere birçok cephe ile mücadele ederken; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 8'li koalisyon tarafından ortak aday olarak açıklandıktan sonra soluğu HDPKK'nın yanında almış ve Kandil'in siyasi uzantısının desteğini arkasına almıştı.
"YENİ MAĞLUBİYETE HAZIRLANIYOR"
Kılıçdaroğlu'nun SSK döneminden iyi bildiklerini sık sık dile getiren Başkan Erdoğan, "Bay bay Kemal'den bir şey olmaz. SSK'yı nasıl çökerttiğini iyi biliyoruz. Bu memurluğunu bile düzgün yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi de yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.
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