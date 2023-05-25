İkinci tura giderayak CHP kirli siyasetine hız verdi! CHP'nin Hatay'da 'aynı adrese 300 seçmen kayıtlı' yalanına karşı gerçekler

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"İddiaya konu 300 seçmen bilgi kağıdı, depremzedelerin güvenliği için farklı illerden gelen polis memurlarının, ilçe Emniyet Müdürlüğüne gelen seçmen bilgi kağıtlarıdır.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun, "Hatay Samandağ'da aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit ettik" iddiası, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık dezenformasyondur."