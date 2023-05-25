İkinci tura giderayak CHP kirli siyasetine hız verdi! CHP'nin Hatay'da 'aynı adrese 300 seçmen kayıtlı' yalanına karşı gerçekler

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk tur seçimi, 8'li koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na göre açık ara farkla önde tamamladı. 14 Mayıs'ta sandıktan istediğini alamayan CHP, faturayı depremzedelere keserek kirli siyasette adeta boyut atlamıştı.
Öte yandan İletişim Başkanlığı, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun ortaya attığı ve bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında paylaşılan "Hatay Samandağ'da aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit edildi" iddialarının aslını yansıtmadığını açıkladı.
DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"İddiaya konu 300 seçmen bilgi kağıdı, depremzedelerin güvenliği için farklı illerden gelen polis memurlarının, ilçe Emniyet Müdürlüğüne gelen seçmen bilgi kağıtlarıdır.
CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun, "Hatay Samandağ'da aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit ettik" iddiası, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık dezenformasyondur."