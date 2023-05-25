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    • 26.05.2023 00:16
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    İkinci tura giderayak CHP kirli siyasetine hız verdi! CHP'nin Hatay'da 'aynı adrese 300 seçmen kayıtlı' yalanına karşı gerçekler

    28 Mayıs seçimine sayılı iki gün kala CHP kirli siyasetine hız kesmeden devam ediyor. Bunun son örneği CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun yaydığı dezenformasyonla bir kez daha gözler önüne serildi. Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "İddiaya konu 300 seçmen bilgi kağıdı, depremzedelerin güvenliği için farklı illerden gelen polis memurlarının, İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen seçmen bilgi kağıtlarıdır." denildi.

    takvim.com.tr
    İkinci tura giderayak CHP kirli siyasetine hız verdi!

    Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk tur seçimi, 8'li koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na göre açık ara farkla önde tamamladı. 14 Mayıs'ta sandıktan istediğini alamayan CHP, faturayı depremzedelere keserek kirli siyasette adeta boyut atlamıştı.

    Öte yandan İletişim Başkanlığı, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun ortaya attığı ve bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında paylaşılan "Hatay Samandağ'da aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit edildi" iddialarının aslını yansıtmadığını açıkladı.

    DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA
    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
    "İddiaya konu 300 seçmen bilgi kağıdı, depremzedelerin güvenliği için farklı illerden gelen polis memurlarının, ilçe Emniyet Müdürlüğüne gelen seçmen bilgi kağıtlarıdır.

    CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun, "Hatay Samandağ'da aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit ettik" iddiası, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık dezenformasyondur."

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    Haberler Güncel İkinci tura giderayak CHP kirli siyasetine hız verdi! CHP'nin Hatay'da 'aynı adrese 300 seçmen kayıtlı' yalanına karşı gerçekler
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