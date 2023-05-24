Son dakika: DEAŞ'ın sözde Marmara sorumlusu Bilal Özbuğday gözaltına alındı

(FOTOĞRAFTA: AZERBAYCAN SORUMLUSU A.A.)

VALİ ATAYIP ÖRGÜT ÜYELERİNE LOJİSTİK DESTEK SAĞLAMIŞLAR

Gözaltına alınanlardan Bülent Özbuğday'ın örgüt adına faaliyet yürüten 'takva' grubunu kurduğu, hücresel bir yapı olan bu grubun bir araya gelmesi için kiraladığı bir yeri mescide çevirdiği, burada örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi. Örgüt tarafından Marmara sorumlusu ve kadılık görevi verilen Bülent Özbuğday, örgüt üyesi Selman Salış'ı da sözde İstanbul Valisi olarak atadı.